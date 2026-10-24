Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Trải nghiệm mô hình du lịch và nha khoa kết hợp

Đồng Tháp nổi tiếng với nhiều mô hình du lịch sinh thái vùng sông nước, ngoài ra nơi đây còn có một trung tâm nha khoa được đầu tư bài bản, phù hợp cho việc trải nghiệm du lịch và chăm sóc răng miệng kết hợp.
Trải nghiệm mô hình du lịch và nha khoa kết hợp - Tác giả: TRUNG KIÊN
Trung tâm nha khoa được đầu tư bài bản, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến vừa điều trị răng với giá hợp lý, lại vừa được tham quan du lịch.
Bộ Y tế đã đề xuất lựa chọn 8 địa phương phát triển các điểm đến du lịch y tế trọng điểm, trong đó có TP.HCM. Đây được kỳ vọng là hướng đi giúp kết hợp thế mạnh khám, chữa bệnh với các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng...
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