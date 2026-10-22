Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đồng hành để bà con có sức khỏe, cuộc sống tốt hơn

Đồng hành để bà con có sức khỏe, cuộc sống tốt hơn - Tác giả: TRÀ GIANG

Chương trình tổ chức tầm soát đường huyết và huyết áp để phát hiện sớm những trường hợp đái tháo đường, huyết áp cao cho người dân. Được các bác sĩ thăm khám, cấp thuốc miễn phí những loại bệnh cũng như hướng dẫn cách sinh hoạt, ăn uống, vận động… hợp lý.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đi khám bệnh, nhiều phụ nữ bất ngờ nhận hoa và quà Thay vì chỉ có những phút chờ khám bệnh như thường lệ, các bệnh nhân nữ đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM còn nhận được những đóa hồng và phần quà bất ngờ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.



