Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Ngắm mùa hồng đặc trưng của Đà Lạt

Ngắm mùa hồng đặc trưng của Đà Lạt - Tác giả: MAI VINH

Nhiều nhà vườn đã chủ động mở cửa đón khách tham quan, kết hợp các dịch vụ picnic, cho thuê giỏ hái hồng và chụp ảnh lưu niệm. Nhiều gia đình lựa chọn trải nghiệm tự tay thu hoạch hồng, ngồi uống nước ngay dưới gốc cây để tận hưởng không khí trong lành.

Những vườn hồng ở nội ô Đà Lạt không phải lúc nào cũng rộng lớn. Nhiều nơi chỉ là vài hàng cây quanh nhà, nhưng vào vụ vẫn đủ nhuộm cả một góc phố bằng màu cam đỏ.