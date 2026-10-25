Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Ngắm mùa hồng đặc trưng của Đà Lạt

Khác với những mùa hoa rực rỡ vốn là thương hiệu của thành phố ngàn hoa, mùa hồng mang một vẻ đẹp trầm hơn, nằm lẫn trong đời sống nông nghiệp thường ngày.
Ngắm mùa hồng đặc trưng của Đà Lạt - Tác giả: MAI VINH
Nhiều nhà vườn đã chủ động mở cửa đón khách tham quan, kết hợp các dịch vụ picnic, cho thuê giỏ hái hồng và chụp ảnh lưu niệm. Nhiều gia đình lựa chọn trải nghiệm tự tay thu hoạch hồng, ngồi uống nước ngay dưới gốc cây để tận hưởng không khí trong lành.
Những vườn hồng ở nội ô Đà Lạt không phải lúc nào cũng rộng lớn. Nhiều nơi chỉ là vài hàng cây quanh nhà, nhưng vào vụ vẫn đủ nhuộm cả một góc phố bằng màu cam đỏ.
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận