Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Nâng chất hoạt động chăm sóc xã hội qua từng chuyến đi

Nâng chất hoạt động chăm sóc xã hội qua từng chuyến đi - Tác giả: LÊ THU TRANG

Trong mỗi chuyến khám bệnh thiện nguyện, bệnh nhân đều được tầm soát đường huyết, huyết áp; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Đối với những người lớn tuổi, điều này càng quan trọng hơn vì nhiều người không ở cùng con cái, điều kiện chăm sóc sức khỏe hạn chế.