Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Thong dong ngắm cảnh thành phố bằng xe đạp điện

Thong dong ngắm cảnh thành phố bằng xe đạp điện - Tác giả: TRÚC LY - QUỲNH NGÂN

Hoạt động đạp xe vừa mang tính chất giải trí vừa rèn luyện sức khỏe.

Sau 15 phút dạo quanh trung tâm miễn phí, nếu muốn đi nhiều nơi hơn, xa hơn thì mọi người sẽ chọn dịch vụ thuê xe với chi phí rất phù hợp.