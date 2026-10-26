Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Hành trình khởi nghiệp món vếch bò Ê Đê

Hành trình khởi nghiệp món vếch bò Ê Đê - Tác giả: SỸ ĐỨC

Ban đầu, anh Dũng chỉ có ý định bán tại xã Ea Ktur để phục vụ bà con tại quê hương. Mỗi lần đi bán, chàng trai này quay lại video đăng trên Facebook cá nhân làm kỷ niệm về hành trình khởi nghiệp. Không ngờ, những video chân thật, mộc mạc của anh Dũng nhanh chóng được nhiều người quan tâm.