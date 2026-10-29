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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cảnh giác biến chứng tại khớp ở bệnh vảy nến, tránh tự ý điều trị

tác giả
CHU MINH CHIẾN
CHU MINH CHIẾN
CHU MINH CHIẾN

Những mảng da đỏ, bong vảy không chỉ gây khó chịu mà còn có thể là dấu hiệu của một bệnh viêm mạn tính liên quan đến rối loạn miễn dịch. Đáng lưu ý, vảy nến không chỉ ảnh hưởng đến da mà còn có thể đi kèm viêm khớp vảy nến và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Cảnh giác biến chứng ở khớp ở bệnh vảy nến, tránh tự ý điều trị - Tác giả: CHU MINH CHIẾN

Theo Global Psoriasis Atlas, ước tính khoảng 43 triệu người trên thế giới mắc vảy nến dựa trên chẩn đoán của bác sĩ. Bệnh có thể tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Trong đó, viêm khớp vảy nến là biến chứng cần được nhận biết sớm để hạn chế nguy cơ tổn thương khớp lâu dài.

Bên cạnh việc nhận biết các dấu hiệu bất thường, người bệnh cũng cần thận trọng với những phương pháp điều trị truyền miệng hoặc tự mua sản phẩm sử dụng. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định có thể gây tác dụng phụ trên da, làm tổn thương nặng hơn và ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Tùy mức độ bệnh, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và theo dõi lâu dài. Người bệnh cần tái khám đúng hẹn, không tự ý thay đổi thuốc và thông báo ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở khớp.

Hưởng ứng Ngày Vảy nến Thế giới 29-10, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức chương trình "Hiểu vảy nến - Sống trọn vẹn" ngày 24-10 và tuần lễ khám, tư vấn vảy nến miễn phí từ ngày 26 đến 30-10-2026. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bệnh, khuyến khích điều trị đúng cách và giảm kỳ thị đối với người mắc vảy nến.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cảnh giác biến chứng ở khớp ở bệnh vảy nến, tránh tự ý điều trị - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Ứng dụng công nghệ lượng tử vào tưới tiêu

Ứng dụng công nghệ lượng tử vào tưới tiêu giúp tối ưu hóa việc phân phối nước và dự đoán nhu cầu nước của cây trồng với độ chính xác vượt trội.

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CHU MINH CHIẾN
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    Chủ đề: năng lượng tích cực vảy nến Cảnh giác

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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