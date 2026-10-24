Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Ứng dụng công nghệ lượng tử vào tưới tiêu

Ứng dụng công nghệ lượng tử vào tưới tiêu - Tác giả: HỒNG NGÂN

Công ty TNHH Một thành viên AMAKI QUANTUM đã và đang đưa các giải pháp ứng dụng công nghệ lượng tử vào lĩnh vực nông nghiệp và tưới tiêu hiện đại.