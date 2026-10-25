Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Người lưu giữ ‘hồn’ gốm Nam Bộ

Người lưu giữ ‘hồn’ gốm Nam Bộ - Tác giả: THANH HUYỀN

Sưu tầm đồ cổ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhất là với một thanh niên trẻ tuổi. Anh Lê Hoàng Nghĩa kể, kiến thức về gốm anh không học qua trường lớp mà tích lũy từ trải nghiệm thực tế, học hỏi các bậc tiền bối và tham gia nhiều hội nhóm giao lưu.

Để đánh giá độ tuổi, giá trị một hiện vật, anh phải quan sát kỹ từ cốt gốm, lớp men cho đến từng nét vẽ thủ công.