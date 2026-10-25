Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Người lưu giữ ‘hồn’ gốm Nam Bộ

Anh Lê Hoàng Nghĩa (31 tuổi) cùng vợ đã dành hơn 10 năm miệt mài góp nhặt hơn 10.000 hiện vật. Qua từng chiếc lu, cái bình, cái chén cũ, các em sẽ hiểu và trân trọng hơn lịch sử của vùng đất phương Nam.
Người lưu giữ ‘hồn’ gốm Nam Bộ - Tác giả: THANH HUYỀN
Sưu tầm đồ cổ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhất là với một thanh niên trẻ tuổi. Anh Lê Hoàng Nghĩa kể, kiến thức về gốm anh không học qua trường lớp mà tích lũy từ trải nghiệm thực tế, học hỏi các bậc tiền bối và tham gia nhiều hội nhóm giao lưu.
Để đánh giá độ tuổi, giá trị một hiện vật, anh phải quan sát kỹ từ cốt gốm, lớp men cho đến từng nét vẽ thủ công.
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