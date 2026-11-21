Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

5 bị cáo cùng xin giảm án trong vụ chiếm 2.407 tỉ của 7.108 người

Theo Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, bản án hình sự sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI đã có đơn kháng cáo của các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trong đó bị cáo Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI - có đơn kháng cáo với nội dung: Mức hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng.

Bị cáo này đề nghị cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo để được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Thị Kiều Trang (vợ Hoàng) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Trang, mình chỉ làm việc với vai trò trợ lý trong thời gian ngắn; công việc tại công ty không liên quan đến tài chính; tại thời điểm đảm nhận vị trí Phó giám đốc chi nhánh hội sở thì bị cáo cũng đảm nhận công việc và quyền hạn tương tự các giám đốc và phó giám đốc chi nhánh khác; bị cáo không có ý thức phạm tội khi làm việc tại công ty.

Bị cáo Trần Thị Kiều Trang (bìa trái) và bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh (bìa phải) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trong khi đó bị cáo Tô Hồng Trà cho rằng mình chỉ làm công ăn lương, không nhận lợi nhuận từ công ty. Bị cáo cũng nêu các tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân đang mắc bệnh u mạch não, là lao động chính trong gia đình, hiện nuôi 3 con nhỏ. Bị cáo Trà xin tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt cũng cho rằng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt là quá nặng và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt theo trình tự phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt (bìa trái) và bị cáo Tô Hồng Trà (bìa phải) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Còn bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét vai trò công việc của bị cáo tại công ty; bản thân gia đình của bị cáo cũng là bị hại trong vụ án, bị cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngoài các bị cáo, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị hại cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm…

TAND TP Đà Nẵng cho biết đã có thông báo về việc kháng cáo đến Viện KSND TP Đà Nẵng, các bị cáo, người bào chữa cho các bị cáo, 7.108 bị hại, 1.633 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Người được thông báo về việc kháng cáo có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo cho tòa án cấp phúc thẩm.

Vợ chồng Tổng giám đốc GFDI cùng 3 thuộc cấp cùng lãnh án tù chung thân

Trước đó, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở, cùng mức án tù chung thân.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Về dân sự, các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 2.400 tỉ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

Tòa tuyên buộc 433 khách hàng đã nhận về lãi cao hơn số tiền đầu tư ban đầu vào Công ty GFDI nộp lại số tiền chênh lệch (hơn 70 tỉ đồng) để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Buộc 1.140 nhân viên Công ty GFDI đã từng nhận lương kinh doanh phải nộp lại hơn 467 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Buộc các đơn vị sở hữu, quản lý văn phòng cho thuê làm chi nhánh Công ty GFDI nộp lại tiền đặt cọc thuê trụ sở...

Sau một ngày xét xử, đến tối 24-9-2026, tòa đã tuyên án chung thân đối với 5 bị cáo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nội dung vụ án thể hiện từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, Công ty GFDI huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng như: toàn bộ số tiền huy động sẽ được đầu tư vào các dự án tiềm năng, sinh lời cao, đưa ra cam kết các dự án đang đầu tư có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo hợp đồng.

Sau khi nhận được tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi và gốc cho những khách hàng trước đó, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, chứ không đầu tư kinh doanh như đã hứa hẹn. Qua đó đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà, Trần Thị Kiều Trang biết rõ hành vi gian dối của Hoàng. Những người này biết dòng tiền không đầu tư kinh doanh, mà chỉ dùng tiền của người sau để trả cho người trước, nhưng vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi.

Kiến nghị điều tra dấu hiệu rửa tiền của Tổng giám đốc GFDI Tòa án xác định Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI - có dấu hiệu dùng tiền phạm tội mua đất nhờ người thân đứng tên, sau đó thế chấp vay ngân hàng, nên kiến nghị điều tra hành vi rửa tiền.



