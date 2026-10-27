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Vụ GFDI lừa hơn 2.407 tỉ đồng: Lãnh đạo và người thân mới khắc phục 155 triệu

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Theo bản án sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do vợ chồng Tổng giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm thực hiện, đến nay số tiền các bị cáo và người thân đã nộp để khắc phục hậu quả chỉ là 155 triệu đồng.

Vụ GFDI lừa hơn 2.407 tỉ đồng: Lãnh đạo và người thân mới khắc phục 155 triệu - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngoài tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI, Trần Thị Kiều Trang (vợ Hoàng) - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở và 3 thuộc cấp, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Đáng chú ý trong danh sách các bị cáo và cá nhân (33 người) có liên quan đã giao nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng số tiền được ghi nhận là hơn 708 triệu đồng.

Trong đó, người thân của bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh nộp 65 triệu đồng; người thân của bị cáo Tô Hồng Trà nộp 40 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Như vậy, 3 khoản nêu trên có tổng giá trị là 155 triệu đồng.

Vụ GFDI lừa hơn 2.407 tỉ đồng: Lãnh đạo và người thân mới khắc phục 155 triệu - Ảnh 3.
Vụ GFDI lừa hơn 2.407 tỉ đồng: Lãnh đạo và người thân mới khắc phục 155 triệu - Ảnh 4.

Bị cáo Trần Thị Kiều Trang (bìa trái) và bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh (bìa phải) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Còn danh sách các tài khoản của các bị cáo và công ty đã bị phong tỏa hoặc tạm dừng cho thấy:

Tài khoản của bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt bị phong tỏa 117,2 triệu đồng; bị cáo Tô Hồng Trà có 2 tài khoản lần lượt là 53,9 triệu đồng và 16,9 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh có 1 tài khoản bị phong tỏa hơn 6,2 triệu đồng.

Tài khoản Công ty GFDI bị phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng; Công ty CP Blue Lotus Holdings có 2 tài khoản bị phong tỏa lần lượt hơn 7,2 triệu đồng và 10,3 triệu đồng.

Vụ GFDI lừa hơn 2.407 tỉ đồng: Lãnh đạo và người thân mới khắc phục 155 triệu - Ảnh 5.
Vụ GFDI lừa hơn 2.407 tỉ đồng: Lãnh đạo và người thân mới khắc phục 155 triệu - Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt (bìa trái) và bị cáo Tô Hồng Trà (bìa phải) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Vụ án xảy ra tại Công ty GFDI có số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, gồm 7.108 bị hại và hơn 1.500 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để đảm bảo thi hành án, tòa tuyên buộc 433 khách hàng, nhà đầu tư đã nhận số tiền cao hơn vốn đầu tư ban đầu, nộp lại phần chênh lệch hơn 70 tỉ đồng.

Đồng thời buộc 1.140 cựu nhân viên GFDI đã từng nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng nộp lại trên 467 tỉ đồng.

Các tổ chức, cá nhân cho GFDI thuê nhà làm trụ sở chi nhánh phải nộp lại tiền đặt cọc.

Các đối tác kinh doanh phải thanh lý hợp đồng, giao nộp lại số tiền mà GFDI đã góp vốn đầu tư.

Tòa cũng tuyên tiếp tục tạm giữ 99 món đồ vật, tài sản thu giữ của Công ty GFDI và nhiều tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án; tiếp tục kê biên nhiều bất động sản đứng tên các bị cáo và vợ/chồng của họ.

Vụ GFDI lừa hơn 2.407 tỉ đồng: Lãnh đạo và người thân mới khắc phục 155 triệu - Ảnh 6.Xét xử vụ GFDI: Thắt chặt an ninh phiên tòa, hơn 8.600 người được triệu tập

Phiên tòa xét xử vụ án lãnh đạo Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt tài sản: an ninh được thắt chặt tại nơi xét xử trực tiếp và 2 điểm cầu.


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    Chủ đề: TAND TP Đà Nẵng lừa đảo Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng

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