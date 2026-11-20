Nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: CA

Ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giang Thị Quỳnh Anh (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe máy rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Nghi phạm này đã liên hệ chủ cơ sở cho thuê xe máy và giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp.

Tin là thật nên nạn nhân đã đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách.

Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận, tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện.

Từ ngày 7-8 đến 28-10-2026, nghi phạm đã thuê tổng cộng 22 xe máy.

Sau khi nhận xe, thông qua mạng xã hội, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố.

Để che giấu nguồn gốc phương tiện, người này đưa thông tin xe là tài sản của gia đình, người thân; đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc nhà.

Nghi phạm này đã mang các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng/mỗi xe.

Cơ quan chức năng đã thu hồi 19/22 xe liên quan vụ án - Ảnh: CA

Khi đến hạn trả xe cho chủ cơ sở kinh doanh, Quỳnh Anh đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và biết các phương tiện đã được giao cho người khác nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe máy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an cũng đang xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và người bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Thuê xe người khác chạy dịch vụ rồi mang cầm cố, thanh niên nhận 24 năm tù Hậu kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho thuê ô tô, chạy xe dịch vụ nhưng lợi dụng lòng tin của chủ xe, lừa một số người ký hợp đồng cho thuê rồi mang 4 xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.



