Cần Thơ: Bắt một cựu cán bộ ngân hàng

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Minh Hoàng - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 16-11, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với Lý Minh Hoàng (42 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng từng là cán bộ tín dụng tại một ngân hàng chi nhánh ở Cần Thơ, nhưng đã nghỉ việc từ tháng 10-2025.

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hoàng lợi dụng các mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026, Hoàng giới thiệu với ông T.T.T. và bà T.T.D.M. rằng mình vẫn đang làm việc tại ngân hàng, đồng thời đưa ra thông tin có khách hàng cần tiền gấp để đáo hạn khoản vay trong thời gian ngắn.

Để tạo lòng tin, Hoàng tự lập các hồ sơ vay tiền dưới hình thức thế chấp quyền sử dụng đất và vay đáo hạn thông qua hình thức thấu chi.

Sau đó, Hoàng gửi thông tin khách hàng qua Zalo cho ông T. nhằm tạo cảm giác các giao dịch là có thật.

Khi ông T. chuyển tiền cho những người được Hoàng giới thiệu là khách hàng cần đáo hạn, Hoàng yêu cầu những người này chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng do mình quản lý, sử dụng.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã chiếm đoạt tổng cộng 2,9 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và đề nghị những ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan liên hệ cơ quan điều tra tại số 71 Trần Phú, phường Cái Khế hoặc điều tra viên trung tá Trần Phú Đông, số điện thoại 0939.477.039 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.