Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt của người yêu hơn 1,4 tỉ đồng

Đ.Đ.T. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 14-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố một bị can để điều tra về hành vi lừa đảo của người yêu hơn 1,4 tỉ đồng bằng thủ đoạn cho vay đáo hạn ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4-2026, Đ.Đ.T. là cán bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang nợ tiền nhiều người, đến hạn phải trả nhưng không có khả năng thanh toán và không thể tiếp tục vay mượn.

Trước áp lực từ các chủ nợ, lo sợ bị trình báo cơ quan công an, T. đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối.

Lợi dụng mối quan hệ tình cảm và lòng tin của chị Đ.T.K.A. (là người yêu của T. tại thời điểm đó), T. đưa ra thông tin bản thân đang làm thêm dịch vụ cho khách hàng vay tiền đáo hạn ngân hàng, có thể thu được tiền lãi.

T. đề nghị chị A. đưa tiền để mình cho khách hàng vay, cam kết trả lãi 1.200 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Tin tưởng T. và mong muốn có thêm thu nhập, ngày 10-4, chị A. đã chuyển 3 lần vào tài khoản ngân hàng của T. với tổng số tiền 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, T. không sử dụng vào mục đích cho vay đáo hạn ngân hàng như đã cam kết mà chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của em trai ruột là Đ.Đ.L., nhờ chuyển trả các khoản nợ cá nhân.

Đến thời hạn 8 ngày như đã thỏa thuận, do không có tiền hoàn trả, T. tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng đang cho khách hàng vay số tiền trên để thu thêm lãi, đồng thời đề nghị chị A. tiếp tục để tiền lại cho vay.

Để củng cố lòng tin, ngày 22-4, T. chuyển cho chị A. 14,4 triệu đồng, rồi nói đây là tiền lãi thu được sau 12 ngày cho vay đáo hạn ngân hàng.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 10-4 đến ngày 13-5, T. đã chiếm đoạt của chị A. tổng số tiền 1,475 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của T. có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đ.Đ.T. để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

