Bắt một phụ nữ ở TP.HCM kinh doanh đa cấp vi phạm, liên quan Bitharvest

Nguyễn Thanh Hương (áo cam nhạt) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 15-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương (61 tuổi, trú tại phường Bình Trưng, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo công an, Hương được xác định liên quan đến hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest tại Việt Nam, gây thiệt hại cho nhiều người tham gia với số tiền lớn.

Cụ thể, khoảng tháng 3-2025, Nguyễn Thanh Hương gặp gỡ, móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào phát triển tại Việt Nam.

Hương giữ vai trò đứng đầu hệ thống, trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

Đến tháng 4-2025, thông qua Đặng Bích Th. (52 tuổi, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), Hương tiếp tục giới thiệu dự án Bitharvest, vận động chị Trần Thị Thanh N. (49 tuổi, trú tại xã Như Quỳnh) tham gia đầu tư.

Đến tháng 5-2025, trong thời gian đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. đã chuyển cho Th. 1,28 tỉ đồng để mua các thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu.

Sau khi nhận tiền, Th. hướng dẫn chị N. lập tài khoản mang tên "NGANBTC" thông qua mã giới thiệu của mình.

Tài khoản này được kết nối vào hệ thống theo mô hình nhiều tầng, trong đó tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương.

Người tham gia được giới thiệu phải tiếp tục vận động, lôi kéo người khác mua thiết bị để được hưởng hoa hồng từ hệ thống.

Đến tháng 10-2025, khi không thể rút tiền khỏi hệ thống, chị N. liên hệ với Th. và Hương nhưng được thông báo công ty đang bị tấn công mạng.

Sau đó, hai người này chặn các kênh liên lạc, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ.

Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện hệ thống Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 23-9, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC03) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương đã gây thiệt hại cho 3 cá nhân, ngoài chị Trần Thị Thanh N., còn có Phạm Thị H. (33 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh T. (32 tuổi, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang).

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỉ đồng trở lên, thiệt hại gây ra cho người khác từ 1,5 tỉ đồng trở lên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, dự án Bitharvest vào hoạt động trên môi trường internet, thông qua website: https://client.bht.finance. Theo giới thiệu, người tham gia dự án sẽ đầu tư vào các thiết bị Bitbooster nhằm tăng hiệu suất khai thác Bitcoin bằng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) và được chia phần thưởng Bitcoin. Dự án chào bán các thiết bị AI70 Pro, AI80 Pro, S80 Ultra và các gói nâng cấp thiết bị cũ lên thiết bị mới. Những người tham gia được hứa hẹn quyền sở hữu thiết bị và hưởng doanh thu khai thác trong thời hạn 5 năm, với tỉ suất lợi nhuận từ khai thác Bitcoin được quảng cáo từ 8 - 10% mỗi tháng, thanh toán hằng ngày.