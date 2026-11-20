Hệ thống cảng biển TP.HCM đang thu hút các tập đoàn cùng hãng tàu lớn nhất thế giới đầu tư - Ảnh: CHÂU TUẤN



Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ phát triển không gian biển thành động lực tăng trưởng lâu dài, tổ chức chuỗi liên kết Cần Giờ - vịnh Gành Rái - Cái Mép - Thị Vải - Long Sơn - Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Côn Đảo.

Thành phố sẽ phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo hướng bổ trợ, liên thông, gắn với khu thương mại tự do, các trung tâm logistics và dịch vụ hàng hải.

Xây dựng cụm siêu cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ

Theo quy hoạch, mạng lưới luồng hàng hải của thành phố có tổng chiều dài khoảng 322km. Trong đó, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ nằm trong luồng tuyến được đánh giá tốt nhất Việt Nam, đủ độ sâu để tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới.

Đây là khu vực sôi động, giàu sức hút với nguồn hàng quốc tế lẫn trong khu vực, nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - vùng kinh tế năng động nhất cả nước.

Hiện nay, khu vực cửa biển của thành phố đang có rất nhiều tập đoàn trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các cảng. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành một hệ sinh thái cảng biển, logistics có quy mô và sức cạnh tranh quốc tế theo mục tiêu quy hoạch đề ra.

Chẳng hạn, Tập đoàn Gemadept cùng Hãng tàu CMA CGM (Pháp) đang triển khai xây dựng cảng Gemalink - giai đoạn 2 với tổng vốn khoảng 6.000 tỉ đồng. CMA CGM là hãng vận tải container lớn thứ ba thế giới, đồng thời đang đầu tư, khai thác cảng biển rộng khắp, với 66 bến cảng tại 40 quốc gia theo công bố năm 2025.

Dự án cảng Gemalink giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành và vận hành vào quý 4-2027, nâng tổng chiều dài toàn bộ cầu bến cảng lên hơn 1,4km. Dự án dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2027, nâng tổng công suất cảng lên trên 3 triệu TEU/năm.

Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - Ảnh: Liên danh nhà đầu tư



Toàn cảnh cù lao Phú Lợi nhìn từ trên cao nơi sắp trở thành Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ở phía đối diện, liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A cũng đang triển khai các thủ tục để khởi công dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Terminal Investment Limited Holding S.A là doanh nghiệp thành viên của Hãng tàu MSC, là hãng tàu lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. MSC có các tuyến dịch vụ kết nối tới hơn 500 cảng biển toàn cầu.

Hãng tàu MSC - Ảnh: Website MSC

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn gần 5 tỉ USD, xây dựng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7,5km. Công suất thiết kế dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047.

Sự có mặt của các hãng tàu hàng đầu thế giới vào đầu tư cảng biển cho thấy TP.HCM là mảnh đất giàu tiềm năng, điểm đến chiến lược trong chuỗi logistics toàn cầu, nơi các tập đoàn quốc tế "chọn mặt gửi vàng".

Thêm nhiều doanh nghiệp trong nước nhập cuộc

Hiện nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang nhập cuộc đầu tư thêm các cảng biển, mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM.

Trong đó, liên danh Geleximco - ITC - SCIC đầu tư Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng vốn hơn 50.000 tỉ đồng, riêng giai đoạn 1 khoảng 14.867 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài cầu bến hơn 6,9km, được thiết kế tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT. Công suất khai thác dự kiến khoảng 11 triệu TEU mỗi năm khi hoàn thành.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM cũng vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án phân khu số 3 - Khu bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu thuộc dự án Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

Vị trí của dự án phân khu số 3 - Khu bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu - Ảnh: Liên danh nhà đầu tư

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Đất Lành - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình - Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Bình Minh Mới - Công ty CP Hương Hải - Quảng Ngãi đầu tư. Trong đó, Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup giữ vai trò đại diện liên danh.

Khu bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 153.546 tỉ đồng nằm tại phường Tân Phước và phường Tân Hải (TP.HCM). Dự án có chiều dài cầu bến khoảng 12km, khoảng 33 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT.

Dự án đáp ứng đầy đủ công năng của một bến cảng chính trong trung tâm hàng hải quốc tế, theo mô hình cảng xanh, tự động hóa. Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, cảng dự kiến đạt sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 23,4 triệu TEU mỗi năm.