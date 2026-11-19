Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng lưu ý phát triển thẻ tín dụng nội địa không đồng nghĩa khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Ngày 19-11, tại hội thảo "Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen" do báo Lao Động tổ chức, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thẻ tín dụng nội địa tăng trưởng nhanh, song việc đưa sản phẩm này đến người lao động vẫn còn nhiều rào cản.

Thẻ tín dụng tăng 63% nhưng công nhân vẫn khó tiếp cận

Theo ông Lê Anh Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), đến hết tháng 9-2026, cả nước có 17 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa, với hơn 7,4 triệu thẻ đang lưu hành, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Con số này chiếm khoảng 35% tổng số hơn 21,1 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành trên thị trường.

Dù tăng trưởng nhanh, thẻ tín dụng nội địa vẫn tập trung chủ yếu tại một số ngân hàng và công ty tài chính. Trong khi đó nhiều người lao động, nhất là công nhân có thu nhập thấp, vẫn khó tiếp cận khi hồ sơ chứng minh thu nhập, lịch sử tín dụng chưa đầy đủ, khó đáp ứng điều kiện phát hành thẻ.

Từ thực tế tại doanh nghiệp, ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam - cho biết dù có việc làm và thu nhập ổn định, công nhân vẫn có thể thiếu tiền khi phát sinh những khoản chi đột xuất như tiền thuê nhà, học phí, viện phí hoặc việc gia đình.

Trong khi nhu cầu vay thường cấp bách, các ngân hàng phải thực hiện quy trình xác minh, thẩm định và đánh giá khả năng trả nợ. Điều này có thể khiến không ít công nhân phải tìm đến nguồn vay bên ngoài, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Trường kể trường hợp một nam công nhân có mẹ bị bệnh, cần gấp 30 triệu đồng chữa trị. Người này tìm đến một công ty tài chính được giới thiệu trên mạng với lãi suất 20%/năm. Ban đầu, công nhân nghĩ khoản vay chỉ phát sinh khoảng 6 triệu đồng tiền lãi nên có thể chấp nhận.

Tuy nhiên người vay không được giải thích rõ lãi suất tính trên dư nợ ban đầu hay dư nợ giảm dần. Ngoài tiền lãi còn có khoảng 2 triệu đồng phí làm hồ sơ và phí bảo hiểm rủi ro. Ước tính tổng tiền lãi và các khoản phí có thể lên tới 15 triệu đồng.

"Thật may mắn, anh công nhân được giới thiệu chương trình vay vốn của ngân hàng với lãi suất 12%/năm, tính trên dư nợ giảm dần. Nếu vay 30 triệu đồng trong 12 tháng, tổng tiền lãi khoảng 1,6 triệu đồng; vay trong 24 tháng, tiền lãi khoảng 3,7 triệu đồng.

Sau đó anh này đã chọn vay qua ngân hàng. Công đoàn phối hợp với ngân hàng hoàn tất thủ tục, giải ngân ngay ngày hôm sau, giúp người lao động có tiền chữa bệnh cho mẹ" - ông Trường kể.

Nêu thực tế, ông Trường cho hay nhiều công nhân chưa hiểu rõ cách tính lãi, các loại phí và nghĩa vụ trả nợ. Khi cần tiền gấp, họ dễ lựa chọn khoản vay mà chưa đánh giá hết chi phí.

Đáng lo ngại, công đoàn vẫn nhận được phản ánh về việc người vay bị bên đòi nợ gọi điện gây sức ép, thậm chí đe dọa tìm đến doanh nghiệp hoặc bộ phận nhân sự nếu chậm thanh toán.

Theo ông Trường, muốn đẩy lùi tín dụng đen, không thể chỉ tuyên truyền, cảnh báo, mà cần giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, thuận tiện, kịp thời và phù hợp khả năng trả nợ.

Mở rộng tín dụng nhưng không khuyến khích vay bằng mọi giá

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Tiến Dũng - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - nhấn mạnh thẻ tín dụng nội địa không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức. Với công nhân, đây có thể là công cụ giúp chủ động chi tiêu khi phát sinh nhu cầu thiết yếu, thay vì tìm đến nguồn vay không chính thức, tiềm ẩn rủi ro.

Tuy nhiên, ông Dũng lưu ý phát triển thẻ tín dụng nội địa không đồng nghĩa khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá.

"Bản chất thẻ tín dụng là hình thức cấp tín dụng, đi kèm nghĩa vụ hoàn trả. Vì vậy mục tiêu không phải phát hành được nhiều thẻ, mà là giúp người dân tiếp cận và sử dụng sản phẩm tài chính chính thức phù hợp nhu cầu, khả năng chi trả", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó tổng giám đốc NAPAS - cho biết thẻ tín dụng nội địa có những tính năng tương đương thẻ quốc tế như chi tiêu trước, trả tiền sau, thời gian miễn lãi có thể lên đến 55 ngày. Người dân có thể sử dụng thẻ để thanh toán nhiều khoản chi tiêu hằng ngày như đi xe buýt, metro, trả tiền điện nước, đặt xe công nghệ hoặc mua vé xem phim…

Thẻ tín dụng nội địa thường có phí thường niên, phí rút tiền mặt thấp hơn thẻ quốc tế, đồng thời không phát sinh chi phí chuyển đổi ngoại tệ hay thanh toán xuyên biên giới.

Để người dân, trong đó có công nhân tiếp cận thẻ tín dụng nội địa, ông Hùng đề xuất cần phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán.

Ông Lê Anh Dũng cho rằng các ngân hàng cần thiết kế sản phẩm phù hợp hơn về hạn mức, lãi suất, phí, thời gian miễn lãi và phương thức thanh toán dư nợ.

Quan trọng hơn, việc mở rộng thẻ tín dụng nội địa không chỉ dừng ở số lượng phát hành, mà phải nâng tỉ lệ thẻ hoạt động, mở rộng điểm chấp nhận thanh toán, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng và khả năng trả nợ.