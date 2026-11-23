Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân thắp hương tưởng niệm em Lisa Tạ - Ảnh: TTXVN

Sự ra đi đột ngột và đầy đau đớn của em không chỉ để lại mất mát không gì bù đắp đối với gia đình mà còn gây chấn động, khiến cộng đồng người Việt tại Đức và nhiều người dân sở tại bàng hoàng, thương xót.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân, đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Đức, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức, Hội đồng hương Nghệ An cùng đại diện nhiều hội đoàn người Việt.

Về phía Đức có đại diện chính quyền quận Marzahn-Hellersdorf nơi gia đình Lisa sinh sống và trường học nơi em từng theo học.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng trăm người Việt Nam và bạn bè Đức đã kiên nhẫn đứng ngoài trời suốt nhiều giờ, chờ đến lượt vào đặt hoa và tiễn đưa em lần cuối.

Nhiều người không quen biết gia đình Lisa nhưng đã đến để bày tỏ sự chia sẻ, tiếc thương và mong muốn được cùng gia đình tiễn biệt em.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư Đặng Hoàng Linh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, thay mặt Đại sứ quán gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình em Lisa Tạ.

"Việc sinh mạng non nớt, vô tội của Lisa bị tước đoạt bởi một tội ác nghiêm trọng đã khiến gia đình và toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Đức vô cùng bàng hoàng, đau đớn" - ông nói.

Theo giáo sư Đặng Hoàng Linh, thảm kịch này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mỗi gia đình và toàn xã hội về trách nhiệm quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên.

Đại sứ quán Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Đức tiếp tục làm sáng tỏ toàn diện vụ việc, tăng cường các cơ chế bảo vệ và phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho thanh thiếu niên.

Đại diện Đại sứ quán cũng khẳng định Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đức luôn đồng hành, chia sẻ với gia đình Lisa trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Lisa được gia đình báo mất tích từ khoảng 7h20 sáng 3-11, chỉ vài phút sau khi em rời nhà đến trường học. Giới chức địa phương sau đó mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, điều động hơn 200 cảnh sát tham gia. Tới ngày 8-11, cảnh sát đã phát hiện thi thể em trong một ngôi nhà không có người ở tại bang Brandenburg, cạnh Berlin. Nghi phạm là một thanh niên quốc tịch Đức, 22 tuổi. Khi bị phát hiện, nghi phạm tự sát nhưng bất thành, song đã tử vong trong bệnh viện vài ngày sau đó. Đối tượng này từng bị điều tra về hành vi mua và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.