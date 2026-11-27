Đại tá Nguyễn Xuân Thành cùng cán bộ, nhân viên ĐCB5 đón Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha

Uy tín được xây dựng từ thực tiễn

Ngày 25-11 (giờ địa phương), Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha, Quyền Trưởng phái bộ kiêm Tư lệnh Lực lượng quân sự phái bộ UNISFA, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đội công binh số 5 (ĐCB5).

Đón đoàn có đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ, Đội trưởng ĐCB5, cùng Ban chỉ huy và cán bộ, nhân viên đơn vị.

Tại đây, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đã nghe báo cáo tình hình đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ kể từ khi tiếp nhận bàn giao.

Theo đó, hơn một tháng là khoảng thời gian chưa dài đối với một nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình, song những kết quả bước đầu đã cho thấy khả năng thích ứng nhanh, năng lực tổ chức và tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công binh Việt Nam.

Trong điều kiện an ninh còn nhiều thách thức, ĐCB5 duy trì hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa hạ tầng, bảo trì trang thiết bị, xe máy, với 100% trang bị chính được phái bộ đánh giá đủ điều kiện hoạt động tốt, bảo đảm đầy đủ tính năng kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐCB5 với lãnh đạo phái bộ

Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật mà đội đạt được chỉ sau hơn một tháng triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh tại địa bàn còn diễn biến phức tạp.



Ông ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, góp phần nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng thuộc phái bộ.

Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao các hoạt động hợp tác quân - dân sự (CIMIC), tiêu biểu là việc cải tạo, xây dựng trường mầm non và tiểu học Gung-Bial.

Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em, vừa tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với cộng đồng sở tại, qua đó củng cố niềm tin của người dân địa phương đối với phái bộ.

Cán bộ, nhân viên ĐCB5 triển khai sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm hoạt động của phái bộ

Những công trình hướng tới cộng đồng ĐCB5 góp phần cải thiện điều kiện sống, học tập và vun đắp niềm tin của người dân địa phương đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Khi những công trình trở thành nhịp cầu của niềm tin

Tại Abyei, những tuyến đường được nâng cấp, công trình được xây dựng không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng, nâng cao khả năng cơ động của lực lượng gìn giữ hòa bình mà còn thắt chặt tình đoàn kết với người dân địa phương.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua việc đơn vị đang triển khai cải tạo, xây dựng trường mầm non và tiểu học Gung-Bial, đồng thời cung cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Những lớp học và nguồn nước sạch mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, thể hiện trách nhiệm và tinh thần nhân văn của lực lượng gìn giữ hòa bình đối với cộng đồng sở tại.

Nếu những tuyến đường góp phần kết nối các địa bàn, thì những lớp học và nguồn nước sạch góp phần kết nối lòng người.

Những hành động bình dị ấy góp phần vun đắp niềm tin của người dân Abyei đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và những người lính mũ nồi xanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa khát vọng hòa bình, tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong sứ mệnh quốc tế.