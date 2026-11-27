Thành viên đoàn kiểm tra COE (bên phải) kiểm tra tại BVDC2.8

Đợt kiểm tra COE là hoạt động định kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị quân đội triển khai tại phái bộ, nhằm đánh giá việc thực hiện các cam kết, tiêu chuẩn và yêu cầu của Liên hợp quốc về trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất và năng lực duy trì hoạt động.

Đối với BVDC2.8, đây còn là dịp để rà soát toàn diện công tác bảo đảm, quản lý trang bị, củng cố khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình.

BVDC2.8 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát các hạng mục, kiểm tra tình trạng trang bị, hồ sơ quản lý, công tác bảo quản, bảo dưỡng và các nội dung liên quan.

Các bộ phận được phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ, tổ chức kiểm tra nội bộ, kịp thời khắc phục những tồn tại, bảo đảm các nội dung chuẩn bị được triển khai đồng bộ, nghiêm túc.

Thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan, nơi điều kiện khí hậu, môi trường và cơ sở bảo đảm còn nhiều hạn chế, việc duy trì chất lượng trang bị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và hoạt động thường xuyên của bệnh viện đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức, quản lý.

Trong khi vẫn duy trì các hoạt động chuyên môn, tiếp nhận, khám và điều trị bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tập trung, chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho đợt kiểm tra, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận.

Thành viên đoàn kiểm tra trao đổi với cán bộ, nhân viên BVDC2.8 về các hạng mục

Trong quá trình kiểm tra, BVDC2.8 đã thể hiện sự nghiêm túc, chủ động và chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, phối hợp với đoàn kiểm tra, cung cấp thông tin và kiểm tra các nội dung theo yêu cầu.

Việc hoàn thành tốt đợt kiểm tra COE là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, sự thống nhất trong chỉ huy, điều hành và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Kết quả này có ý nghĩa thiết thực đối với đơn vị, góp phần củng cố công tác quản lý trang bị, duy trì năng lực hoạt động, nâng cao hiệu quả bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường hoạt động của phái bộ UNMISS.

Đồng thời, đây cũng là một trong những minh chứng cho sự trưởng thành, tính chuyên nghiệp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quân y Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thông qua việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại phái bộ, BVDC2.8 tiếp tục góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế; lan tỏa hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhân văn và chuyên nghiệp, đóng góp tích cực vào mục tiêu hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.