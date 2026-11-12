Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đã tiết kiệm gần 8.500 tỉ cho ngân sách

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 12-11, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tham gia cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng đã giải trình thêm liên quan đến dữ liệu và trách nhiệm của Bộ Công an với vai trò cơ quan chủ trì.

Đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu

Về các cơ sở dữ liệu, hiện nay, Bộ trưởng cho hay theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu. Đồng thời, đã hoàn thành 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nghị quyết 11 của Chính phủ.

Về thể chế đối với dữ liệu, Bộ Công an đã chủ trì, trình Quốc hội thông qua và đang trình các dự án luật liên quan, gồm Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng. Bộ Công an cũng đã xây dựng, hoàn thành và tiếp tục hoàn thiện các nghị định, quy định về dữ liệu và an ninh dữ liệu.

Về hạ tầng dữ liệu, Bộ Công an hiện đang quản lý Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và đã đưa vào vận hành từ tháng 8-2025.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương. Thời gian vừa qua, cơ sở dữ liệu này đã phục vụ 2,77 tỉ lượt tra cứu, xác thực thông tin. Theo đánh giá, ước tính đã tiết kiệm gần 8.500 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Về ứng dụng VNeID, hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử của công dân, với 85 tiện ích được cung cấp trên ứng dụng này.

Từ ngày 29-5, Bộ Công an tiếp nhận vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, Cổng đã kết nối với 16/16 bộ, ngành, 34/34 địa phương và tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ. Bộ Công an cũng đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu.

Đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống

Theo Bộ trưởng, như Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã đề cập, hiện còn một số nhiệm vụ có tính chất liên ngành phức tạp, khó khăn, chủ yếu liên quan đến vấn đề về dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện nghị quyết 57, với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Công an đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm những công việc liên quan đến làm sạch dữ liệu.

Bộ Công an đã thành lập các tổ công tác và sẽ cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc làm sạch dữ liệu, với tinh thần bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống".

Đồng thời phải đánh giá, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương trước khi kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Báo cáo với đại biểu Quốc hội, theo kế hoạch số 02, trước đây, thời hạn hoàn thành việc làm sạch dữ liệu để kết nối là ngày 30-11.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, để bảo đảm an ninh, an toàn, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và các tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, dự kiến trong quý 2-2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng.

Dữ liệu phải bảo đảm chính xác, toàn vẹn, bảo mật và an toàn

Đối với dữ liệu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết có một số nguyên tắc Bộ Công an đang triển khai thực hiện. Như đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi về nguyên tắc khai một lần, dùng nhiều lần, đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm, dữ liệu phải được chia sẻ, dùng chung.

Các nguyên tắc quản lý dữ liệu là bảo đảm tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu, bảo mật và an toàn, minh bạch và kiểm toán. Mọi hoạt động xử lý, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi lại, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất, dùng chung.

"Những vấn đề này đã được chúng tôi hoàn thiện trong Luật Dữ liệu và các nghị định hướng dẫn về dữ liệu", Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Liên quan đến câu hỏi của một số đại biểu, cơ chế buộc các cơ quan chấm dứt việc yêu cầu người dân kê khai lại những thông tin đã có, vấn đề này cũng đã được thể hiện trong các nguyên tắc và quy định đang được hoàn thiện.

Liên quan đến trách nhiệm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an xác định trách nhiệm là đôn đốc và quản trị trên tinh thần chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế.

Trong quá trình phát triển phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn. Về nguyên tắc, mặc dù là Cơ quan Thường trực, Bộ Công an sẽ không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, nhưng sẽ thực hiện quản trị trên cơ sở hiệu quả và có trách nhiệm thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ này.