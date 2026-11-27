Nghi phạm liên quan bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: CA

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân (29 tuổi, thường trú tỉnh Lâm Đồng; hiện ở tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tiếp nhận thông tin trình báo của anh H.V.D.H. về việc bị một đối tượng giả danh kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, sử dụng thủ đoạn đe dọa, gây áp lực tinh thần để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 9-2026, một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên "Vạn Phúc", tự xưng là "Cư", giới thiệu bản thân là kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Người này thông báo anh H.V.D.H. đang bị vợ cũ tố cáo có hành vi phạm tội và yêu cầu chuyển tiền để dàn xếp, chấm dứt việc giải quyết đơn.

Đối tượng đồng thời hướng dẫn anh H. giao tiền trực tiếp cho một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo tên "Felix" hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp.

Tin là thật nên từ ngày 16-9-2026 đến ngày 11-11-2026, anh H. đã 5 lần giao tiền mặt và 2 lần chuyển khoản cho người phụ nữ, với tổng số tiền 125 triệu đồng.

Đến ngày 26-11-2026, các tài khoản Zalo trên tiếp tục liên lạc, yêu cầu anh H. chuyển thêm tiền và hẹn giao nhận trong ngày.

Nghi ngờ bị lừa đảo, anh H. đã đến trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Qua đó, xác định người trực tiếp nhận tiền là Phạm Thị Kim Ngân.

Lúc 13h30, ngày 26-11, lực lượng công an đã xác định vị trí, mời Phạm Thị Kim Ngân về làm việc.

Bước đầu Ngân khai bản thân là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng hai tài khoản Zalo "Vạn Phúc" và "Felix".

Người này đã tự dựng các đoạn hội thoại giả, xây dựng kịch bản phân vai giả danh cán bộ viện kiểm sát, công an để tạo lòng tin, đe dọa và yêu cầu anh H. chuyển tiền.

Đáng chú ý, Ngân còn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tạo dựng các đoạn hội thoại giả, phục vụ việc thực hiện hành vi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Kim Ngân, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến bị hại, máy tính để bàn đang đăng nhập tài khoản Zalo "Vạn Phúc" cùng một số tài sản được nghi phạm khai mua sắm từ tiền đã chiếm đoạt.

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