Dùng tên giả, xưng phó giám đốc lừa tình lẫn tiền phụ nữ

Nguyễn Chí Công bị bắt tạm giam - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 26-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (37 tuổi, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8-2022, Công tạo lập danh tính giả mang tên "Nguyễn Minh Luật", giới thiệu bản thân chưa có vợ con và giữ chức vụ phó giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K..

Đến khoảng tháng 12-2025, do cần tiền tiêu xài, Công đưa ra thông tin gian dối bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công sử dụng điện thoại di động làm giả một bệnh án của bệnh viện tại Hàn Quốc gửi cho chị N.T.K..

Tin tưởng những thông tin này, chị N.T.K. nhiều lần chuyển tiền cho Công với lý do chữa bệnh, tổng số tiền hơn 337 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2025 đến 4-2026, Công tiếp tục sử dụng danh tính giả "Nguyễn Minh Luật" để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4-2026, khi phát hiện sự việc, chị N.T.K. yêu cầu Công trả lại số tiền đã đưa. Tuy nhiên, Công cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy bản thân bị lừa đảo, chị N.T.K. đã trình báo công an.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm 'lừa tình' chuyên săn đàn ông thành đạt Các nhân sự được đào tạo bài bản, thậm chí có giáo trình nội bộ về cách nhắn tin, xây dựng hình ảnh và xử lý tình huống khi bị nghi ngờ, đánh vào tâm lý cô đơn, mong muốn tình cảm của nạn nhân.



