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Chuyển tiền quốc tế miễn phí, thêm ưu đãi từ VPBank Diamond

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, ưu đãi tỉ giá và hỗ trợ từ chuyên viên riêng, VPBank Diamond mang đến giải pháp thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu thanh toán học phí, sinh hoạt phí hoặc chuyển tiền cho người thân ở nước ngoài.

VPBank Diamond miễn phí chuyển tiền cho khách hàng - Ảnh VPB

Chuyển tiền quốc tế, khách hàng cần nhiều hơn phí thấp

Thanh toán học phí cho con du học, gửi sinh hoạt phí định kỳ hay hỗ trợ người thân ở nước ngoài… đang trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều gia đình. Khi việc học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài ngày càng phổ biến, chuyển tiền quốc tế không còn là giao dịch đơn lẻ mà dần trở thành một phần trong kế hoạch tài chính thường xuyên.

Với những giao dịch này, bên cạnh phí chuyển tiền và tỉ giá, khách hàng còn quan tâm đến thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị, thời gian xử lý và sự hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc.

Đặc biệt, với các gia đình có con du học, việc chuyển tiền thường diễn ra nhiều lần trong năm, gắn với lịch đóng học phí và nhu cầu sinh hoạt. Vì vậy, quy trình đơn giản, thuận tiện cùng sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong việc sắp xếp tài chính.

Nắm bắt nhu cầu này, các ngân hàng ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Không chỉ cạnh tranh về phí và tỉ giá, việc đa dạng hóa kênh giao dịch, đơn giản hóa thủ tục và tư vấn theo từng nhu cầu đang trở thành yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng.

Đặc biệt, với khách hàng thường xuyên giao dịch, sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính và dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa sẽ mang lại trải nghiệm thuận tiện, hiệu quả hơn.

VPBank Diamond mang đến cho khách hàng dịch vụ chuyển tiền quốc tế có tính cá nhân hóa - Ảnh: VPB

VPBank miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế, ưu đãi tỉ giá

Với khách hàng VPBank Diamond, một trong những lợi ích nổi bật khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế là chính sách ưu đãi chi phí.

Theo VPBank, ngân hàng đang áp dụng chính sách miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân khi giao dịch tại quầy hoặc trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Đáng chú ý, khách hàng còn được miễn phí điện SWIFT vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hằng tuần.

Chính sách này giúp khách hàng giảm chi phí khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, đặc biệt với những nhu cầu phát sinh thường xuyên như thanh toán học phí, gửi sinh hoạt phí hoặc hỗ trợ người thân.

Không chỉ ưu đãi chiều chuyển tiền đi, VPBank còn miễn phí dịch vụ nhận tiền quốc tế, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí ở cả hai chiều giao dịch.

Hiện dịch vụ được triển khai tại hơn 300 chi nhánh VPBank trên toàn quốc và trên ứng dụng VPBank NEO. Khách hàng có thể lựa chọn giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc thực hiện trực tuyến tùy theo nhu cầu.

Ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền theo nhiều mục đích, với hạn mức linh hoạt theo quy định. Tỉ giá được công khai để khách hàng tham khảo, chủ động lựa chọn thời điểm và phương thức giao dịch phù hợp.

Một tiện ích đáng chú ý là đối với các lần chuyển tiền tiếp theo có cùng mục đích trên VPBank NEO, khách hàng có thể không phải cung cấp lại chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền nếu chứng từ trước đó vẫn còn hiệu lực và đáp ứng điều kiện của ngân hàng.

Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, nhất là với những khoản chuyển tiền định kỳ.

Bên cạnh ưu đãi phí, khách hàng còn được ưu đãi tỉ giá bán lên đến 130 điểm, tùy loại ngoại tệ, so với tỉ giá niêm yết trên VPBank NEO.

Đây là lợi ích đáng quan tâm đối với những khách hàng thường xuyên mua ngoại tệ để thanh toán các khoản chi phí ở nước ngoài.

Có chuyên viên riêng hỗ trợ từng giao dịch

Ngoài chính sách miễn phí và ưu đãi tỉ giá, điểm khác biệt trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng VPBank Diamond còn nằm ở sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng (RM).

Thay vì phải tự tìm hiểu toàn bộ quy trình, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với RM về nhu cầu chuyển tiền, mục đích giao dịch và các yêu cầu liên quan.

Trên cơ sở đó, chuyên viên sẽ tư vấn phương thức giao dịch phù hợp, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện.

Chẳng hạn, với một gia đình có con đang du học, các khoản chuyển tiền có thể bao gồm học phí theo từng học kỳ, sinh hoạt phí hằng tháng hoặc những chi phí phát sinh khác.

Việc có một chuyên viên nắm rõ nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng sẽ giúp quá trình tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện giao dịch thuận tiện hơn.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, RM cũng đóng vai trò đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ và kết nối khách hàng với các bộ phận liên quan để xử lý.

Không dừng lại ở một giao dịch chuyển tiền, đội ngũ RM còn có thể tư vấn, kết nối khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ tài chính khác trong hệ sinh thái VPBank theo nhu cầu thực tế.

Đại diện VPBank cho biết nhu cầu chuyển tiền quốc tế của mỗi khách hàng có những đặc thù riêng, từ mục đích giao dịch, thời điểm thực hiện đến yêu cầu về hồ sơ, thủ tục.

"Vì vậy, VPBank chú trọng phát triển dịch vụ theo hướng linh hoạt, đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn và hỗ trợ để khách hàng an tâm, thuận tiện khi giao dịch. Với phân khúc VPBank Diamond, việc thấu hiểu nhu cầu riêng và cá nhân hóa trải nghiệm là giá trị chúng tôi luôn hướng tới", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Theo VPBank, việc kết hợp ưu đãi phí, tỉ giá, nền tảng giao dịch số và sự đồng hành của chuyên viên quan hệ khách hàng giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế.

Đặc biệt, với những nhu cầu chuyển tiền nhiều lần trong năm, khách hàng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giảm thời gian tìm hiểu thủ tục, thuận tiện hơn trong việc quản lý các khoản thanh toán xuyên biên giới.

Khách hàng quan tâm đến dịch vụ chuyển tiền quốc tế của VPBank Diamond có thể liên hệ hotline 1800 54 54 15 hoặc đến điểm giao dịch VPBank gần nhất để được tư vấn chi tiết.

Chuyển tiền quốc tế miễn phí, thêm ưu đãi từ VPBank Diamond - Ảnh 4.Chuyển tiền du học: Giao dịch online, miễn phí chuyển tiền tại VPBank

Chuyển học phí và sinh hoạt phí đúng hạn là ưu tiên của nhiều gia đình có con du học. Với dịch vụ chuyển tiền du học của VPBank, khách hàng có thể giao dịch trực tuyến, theo dõi trạng thái xử lý và được miễn phí trong thời gian ưu đãi.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: miễn phí VPBank ưu đãi chuyển tiền quốc tế

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