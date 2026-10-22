Chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý

Toàn cảnh Khu liên hợp thể thao quốc gia - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 22-10, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định của Thủ tướng về việc chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Quyết định nêu rõ chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia (thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó chuyển giao thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Khu liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc gia về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định, bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Khu liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho tới khi Bộ Quốc phòng bảo đảm hoàn thành việc tiếp nhận và ban hành quyết định theo mô hình quản lý mới.



Bộ Quốc phòng ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới. Đồng thời bố trí ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động của Khu liên hợp thể thao quốc gia không bị gián đoạn từ thời điểm hoàn thành tiếp nhận bàn giao.

Trong khi đó UBND thành phố Hà Nội phải bảo đảm hoàn thành tiếp nhận phần diện tích đất đai nằm trong quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt.

Thành phố cần xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với phần đất tiếp nhận, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22-10.