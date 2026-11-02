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Chuyên gia nói gì về vệt sáng xuất hiện bất ngờ trên bầu trời miền Bắc đêm qua?

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CHÍ TUỆ
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CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Những hình ảnh ghi lại một vệt sáng rực rỡ, kéo dài trên bầu trời vào tối qua đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người chứng kiến, trích xuất lại camera cảm thấy bất ngờ.

- Ảnh 1.

Ảnh camera hành trình ghi lại đêm 1-11 tại Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG chụp lại

Chập tối 1-11, một vệt sáng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời nhiều tỉnh, thành miền Bắc, di chuyển rất nhanh rồi vụt tắt, khiến nhiều người tò mò.

Xôn xao với hình ảnh vệt sáng lạ trên bầu trời miền Bắc

Hơn 18h ngày 1-11, người dân tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc bất ngờ phát hiện và ghi lại hình ảnh một vệt sáng di chuyển với tốc độ rất nhanh trên bầu trời, trước khi biến mất.

Chị Vân (Lào Cai) cho biết chị đã tận mắt chứng kiến hiện tượng này vào thời điểm chập tối. "Tôi thấy một ánh sáng bay rất nhanh. Phần đầu vệt sáng có màu trắng, trong khi phần đuôi ánh sáng vàng nhạt, trông rất đẹp", chị Vân kể lại.

Trước hiện tượng kỳ lạ trên, một số người nhận định đây có thể là thiên thạch đi vào khí quyển Trái đất, tạo thành vệt sao băng sáng trên bầu trời. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vệt sáng có thể là một vệ tinh rơi.

- Ảnh 2.

Hình ảnh vệt sáng qua bầu trời được người dân ghi lại tại Quảng Ninh - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 2-11, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, cho biết dựa trên những hình ảnh được ghi lại, có thể nhận định vệt sáng xuất hiện trên bầu trời gần như chắc chắn là một sao băng.

Theo ông Sơn, đây là một sao băng có kích thước lớn bất thường nên độ sáng nổi bật hơn và thời gian xuất hiện cũng kéo dài hơn so với những sao băng thông thường.

Về mức độ hiếm gặp, ông Sơn cho biết hiện tượng sao băng thực tế vẫn diễn ra hằng ngày trên Trái đất. Tuy nhiên, những sao băng có độ sáng và kích thước đặc biệt lớn, còn được gọi là quả cầu lửa (fireball), không phải lúc nào cũng được con người quan sát và ghi nhận trực tiếp.

"Việc một hiện tượng như vậy được người dân nhìn thấy, quay video hoặc chụp ảnh lại cũng rất hiếm gặp", ông Sơn chia sẻ.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, đại diện Hội Thiên văn Hà Nội cho biết hiện chưa có thông tin chính thức xác định bản chất vật thể tạo ra vệt sáng xuất hiện trên bầu trời miền Bắc.

Tuy nhiên, qua quan sát những hình ảnh được chia sẻ, vị này nghiêng về khả năng đây là một mảnh thiên thạch.

"Xét theo hình dạng và cách vệt sáng xuất hiện, tôi nghiêng về khả năng là thiên thạch hơn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, cần thêm thông tin và dữ liệu quan sát để có thể kết luận", đại diện Hội Thiên văn Hà Nội cho hay.

- Ảnh 3.

Hình ảnh vệt sáng qua bầu trời được người dân trích xuất camera - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tượng hiếm gặp

Ông Sơn lý giải khi một vật thể từ không gian đi vào khí quyển Trái đất, ma sát và các quá trình tương tác với khí quyển khiến nó phát sáng.

Vệt sáng mà con người quan sát được gọi là sao băng. Nếu một phần vật thể không bị phá hủy hoàn toàn trong khí quyển và rơi xuống mặt đất, phần vật chất còn lại được gọi là thiên thạch.

Khả năng những vật thể này còn đủ lớn để vượt qua khí quyển và chạm xuống mặt đất là rất thấp. Với trường hợp được ghi nhận qua các hình ảnh tại Việt Nam, hiện chưa có thông tin ghi nhận mảnh thiên thạch rơi xuống mặt đất. Điều này cho thấy nhiều khả năng vật thể đã bị đốt cháy, phá hủy trước khi chạm tới bề mặt Trái đất.

"Đây là một hiện tượng thiên văn khá thú vị. Những vệt sáng như vậy có thể tạo ra hình ảnh rất đẹp khi được quan sát trực tiếp", ông Sơn chia sẻ.

Giải thích về hiện tượng này, đại diện Hội Thiên văn Hà Nội cho biết các nhận định cho thấy nhiều khả năng vệt sáng do thiên thạch. Chỉ một số ít nhận định do vệ tinh. 

Theo vị này, với trường hợp thiên thạch, vật thể bị lực hấp dẫn của Trái đất hút vào. Khi đi vào khí quyển, vật thể tương tác với không khí, tạo ra hiện tượng phát sáng mà chúng ta có thể quan sát từ mặt đất.

"Những hiện tượng tạo vệt sáng như vậy khá hiếm gặp tại Việt Nam, không xảy ra thường xuyên. Hiện cần tiếp tục theo dõi các thông tin, dữ liệu quan sát để xác định chính xác vật thể xuất hiện trên bầu trời miền Bắc tối qua" - đại diện Hội Thiên văn Hà Nội nói.

- Ảnh 4.Mưa sao băng Perseid sắp đạt cực đại, có thể thấy tới 100 sao băng mỗi giờ

Perseid đạt cực đại đêm 12 rạng sáng 13-8. Trăng non khiến bầu trời tối hơn, giúp người yêu thiên văn dễ quan sát.

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    Chủ đề: Thiên thạch Hiện tượng thiên văn học sao băng

    Dòng sự kiện: Thiên văn kỳ thú

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