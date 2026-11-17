Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Đó là góc nhìn thực tế được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Viettel tổ chức ngày 17-11.

"Rối" vì quá nhiều phần mềm không liên thông

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng các hộ kinh doanh tại TP.HCM là khu vực đông đảo nhất, đóng góp vào kinh tế nhiều nhất và tạo công ăn việc làm lớn nhất. Tuy nhiên, đây lại là nhóm có lúc, có nơi còn bị "bỏ quên" trong dòng chảy chuyển đổi số.

Từ kết quả khảo sát thực tế của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các hiệp hội, ông Vũ chỉ ra một thực trạng đáng suy ngẫm: công nghệ hiện nay không còn là vấn đề quá khó, nhưng chủ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh lại đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu vì bị "bủa vây" bởi quá nhiều phần mềm.

"Thuế một phần mềm, kinh doanh một phần mềm, hóa đơn điện tử một phần mềm, quản lý lại một phần mềm khác. Thậm chí khi chúng ta triển khai các chương trình hỗ trợ thì lại tạo ra thêm rất nhiều phần mềm nữa, khiến bà con hơi rối", ông Vũ thẳng thắn nhìn nhận, đồng thời chỉ ra sự thiếu liên thông dữ liệu giữa các phần mềm này với hệ thống định danh của nhà nước đang làm giảm đi tính tiện ích đáng lẽ phải có.

Đồng cảm với nỗi lo này, ông Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch Học viện Kingsman, đơn vị chuyên đào tạo và tư vấn cho các SME - ví von nhiều doanh nghiệp nhỏ hiện nay giống như chiếc xe cũ quen chạy đường làng, nay buộc phải lao lên cao tốc cạnh tranh khốc liệt mà bộ máy bên trong chưa kịp nâng cấp.

"Doanh nghiệp nhỏ không thiếu nỗ lực, nhưng đang rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Ngày nào họ cũng nghe nói về dữ liệu lớn (Big Data), về trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng thứ họ cần biết là những công nghệ đó có giúp kiếm ra tiền và tiết kiệm chi phí ngay hay không.

Nếu bắt họ bỏ ra một khoản đầu tư lớn ngay từ đầu mà chưa thấy kết quả, hay buộc nhân sự phải thay đổi thói quen liên tục qua nhiều phần mềm rời rạc, họ sẽ rất ngại", ông Dũng chia sẻ.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà và lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo

Để gỡ nút thắt này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng cách làm chuyển đổi số cho khu vực kinh tế nhỏ lẻ cần thay đổi từ tư duy đến hành động. Thành phố đang triển khai đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho SME và hộ kinh doanh theo hướng kết hợp: bên cạnh tuyên truyền trực tuyến, phải tổ chức thành các nhóm giải pháp trực tiếp đi "từng ngõ, gõ từng nhà, từng hộ" để hỗ trợ bà con.

Đặc biệt, ông Vũ nhấn mạnh TP.HCM sẽ không đo lường kết quả bằng việc đếm xem đã triển khai được bao nhiêu phần mềm, mà lấy năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ làm tiêu chí đánh giá.

"Thước đo hiệu quả thực sự của chuyển đổi số là bà bán tạp hóa ở đầu đường có tăng trình về công nghệ hay không; là các anh chị tiểu thương nhỏ lẻ được hỗ trợ từ khâu hàng hóa ban đầu đến livestream, kết sổ và ra được hóa đơn cuối cùng hay không.

Và quan trọng hơn, những dữ liệu vận hành của các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh này có trở thành cơ sở để các ngân hàng, tổ chức tín dụng thẩm định cho vay vốn được hay không", ông Vũ đặt vấn đề.

Góp lời giải cho bài toán "ngại chi phí, sợ phức tạp", đại diện phía cung cấp hạ tầng, bà Nguyễn Hà Thành - Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom - khẳng định công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những bài toán cụ thể và tạo ra giá trị cho người kinh doanh.

Công nghệ phải giúp tiết kiệm chi phí Tại diễn đàn, Viettel đã công bố hệ sinh thái số tích hợp linh hoạt (như nền tảng quản lý bán hàng Viettel Tendoo, kênh chăm sóc khách hàng Tammi...) cùng gói chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trị giá lên tới 370 tỉ đồng dành riêng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại TP.HCM. Thay vì các giải pháp cồng kềnh, hệ thống này giúp người bán lẻ quản lý xuyên suốt từ hàng hóa, doanh thu đến xuất hóa đơn điện tử trên một nền tảng thống nhất. Thực tế ứng dụng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt về năng suất. Như tại cửa hàng ô mai Gia Bảo (Hà Nội), việc áp dụng nền tảng quản lý bán hàng tích hợp giúp chủ tiệm rút ngắn thời gian tổng hợp sổ sách từ 2 giờ mỗi ngày xuống chỉ còn vài phút, giảm 70-80% áp lực giấy tờ. Hay tại Công ty TNHH Logistic Hoàng Phát, việc số hóa giám sát hành trình giúp hạn chế tình trạng xe chạy vòng vèo làm việc riêng, tiết kiệm ngay 30-40% chi phí xăng dầu và cung đường.