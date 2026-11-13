Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga dẫn thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko - Ảnh: Q. PHÚC

Sáng 13-11, phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và vinh dự lớn khi được phát biểu tại phiên họp toàn thể.

Mối quan hệ lịch sử bền chặt của 2 quốc gia

Bà nhấn mạnh người đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu dài của hai quốc gia là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhắc lại những vần thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên", Chủ tịch Valentina Matviyenko nhấn mạnh những câu thơ này mô tả chính xác nhất bản chất kiên cường của Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử bền chặt đã tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay, bà nhắc lại cách đây 25 năm, vào năm 2001, chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam với Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược được ký kết. Đến năm 2012, quan hệ Đối tác Chiến lược được nâng lên tầm mức toàn diện.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tham dự phiên họp của Quốc hội Việt Nam - Ảnh: GIA HÂN

Theo bà, Nga và Việt Nam luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên. Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Putin, các văn kiện quan trọng về năng lượng, giáo dục và hợp tác khoa học được ký kết.

Bà cũng nhắc đến chuyến thăm đầu tiên của đại biểu Quốc hội Việt Nam đến Liên Xô diễn ra cách đây 70 năm. Hiện nay quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa hai nước đang được mở rộng và sâu sắc hơn.

Nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào năm 2024, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới giữa Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam.

Tại Hội đồng Liên bang, nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga - Việt Nam đang hoạt động rất tích cực. Những nhà lập pháp của Nga và Việt Nam có những trao đổi, hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Việt Nam - Ảnh: GIA HÂN

Mối quan hệ tương tác tích cực ở cấp độ các địa phương của Liên bang Nga và Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá Nga và Việt Nam cùng nhau kiên quyết bảo vệ các nguyên tắc thượng tôn pháp luật quốc tế, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ.

Hợp tác kinh tế thương mại cũng đang có đà phát triển tốt. Năm ngoái kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6% và vượt mốc 6 tỉ USD. Trong nửa đầu năm nay, thương mại tăng thêm 14%.

Về đầu tư, bà đánh giá hợp tác liên doanh dầu khí, nông - công nghiệp và các ngành khác đang hoạt động hiệu quả. Bà dẫn chứng sự thành công của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Kaluga sản xuất các sản phẩm sữa...

Trong lĩnh vực năng lượng, hồi tháng 3, hai nước đã ký kết Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại hội trường Diên Hồng - Ảnh: DANH KHANG

Trong giáo dục, hàng chục nghìn người Việt Nam được đào tạo tại các cơ sở giáo dục của Nga. Trở về nước, họ làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kinh doanh và nhiều người giữ các chức vụ cấp cao.

Bà Valentina Matviyenko cho rằng nền tảng vững chắc cho sự hợp tác Nga - Việt chính là mối quan hệ tương tác tích cực ở cấp độ các địa phương của Liên bang Nga và Việt Nam. Không chỉ số lượng các chuyến thăm lẫn nhau tăng lên mà các nền tảng hợp tác chuyên ngành chung cũng không ngừng được mở rộng.

Một ví dụ điển hình là Hội đồng hợp tác giữa Moskva và Hà Nội, giữa thành phố Saint Petersburg với TP.HCM. Các địa phương khác của hai nước cũng không ngừng tăng cường hợp tác.

Các đại biểu Quốc hội chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga - Ảnh: DANH KHANG

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, 4 thỏa thuận liên địa phương quan trọng đã được ký kết giữa chính quyền vùng và các địa phương của Việt Nam. Cụ thể giữa chính quyền vùng Altai và UBND TP Cần Thơ, giữa chính quyền tỉnh Leningrad và UBND tỉnh Quảng Trị, giữa chính quyền tỉnh Rostov và UBND TP.HCM, giữa chính quyền Khu tự trị Nenets và UBND TP.HCM...

Bà Matviyenko nhấn mạnh những thành tựu hợp tác kể trên chưa thể bao quát hết những lĩnh vực mà Nga và Việt Nam đang hợp tác.

"Theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu công dân Nga và Việt Nam. Như câu tục ngữ của Việt Nam đã đúc kết: Đi một ngày đàng - Học một sàng khôn. Hai nước sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn và cùng đạt được những thành tựu mới", Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tin tưởng.