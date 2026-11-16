Chiều nay tòa tuyên án Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Sau 13 ngày xét xử với hàng loạt lời khai về những kho vàng, thùng tiền mặt hàng chục tỉ đồng, siêu xe cùng các giao dịch qua ví điện tử, chiều nay (16-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội dự kiến đưa ra phán quyết đối với Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình) và 186 bị cáo khác.

Theo lịch đã thông báo, hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa sẽ làm việc trở lại lúc 14h30, sau hơn một tuần nghị án.

Trước đó, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Đối với Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, cơ quan công tố đề nghị 9-10 năm tù về tội rửa tiền liên quan dòng tiền gần 320 tỉ đồng.

Lời khai về những "kho" vàng bị thu giữ

Theo cáo buộc, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để lôi kéo nhà đầu tư nạp tiền.

Đường dây sử dụng 81 công ty, vận hành 36 sàn giao dịch cùng khoảng 40 văn phòng kinh doanh, với hơn 1.700 nhân viên tham gia hoạt động.

Cơ quan công tố xác định các bị cáo đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng.

Trong đó, Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Ngọ được giao quản lý hệ thống văn phòng kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trong 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Nam từng khai không cần can thiệp kết quả giao dịch vì "thị trường vốn đã đủ khó khiến khách hàng thua lỗ". Bị cáo cũng thừa nhận mô hình kinh doanh khiến những người tham gia dần trở thành các "con bạc", liên tục nạp tiền với hy vọng gỡ lại khoản đã mất.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Một trong những nội dung được làm rõ suốt phiên tòa là khối tài sản đặc biệt lớn được các bị cáo tích lũy, cất giữ và chuyển đổi từ tiền mặt sang vàng, bất động sản, siêu xe.

Trong phần đối đáp, viện kiểm sát dẫn tài liệu điều tra xác định Ngọ đã sử dụng 188 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua 142kg vàng thông qua các giao dịch trên Telegram.

Số vàng được đúc thành những thỏi nguyên khối, không có nhãn hiệu, ký tự, sau đó đưa về căn hộ tại Hà Nội cất giữ. Khi khám xét, cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ 142kg vàng, được định giá 356 tỉ đồng.

Tại tòa, Ngọ khai 142kg vàng bị thu giữ là tiền lương, thưởng được trả trong quá trình làm việc và đề nghị định giá lại để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, viện kiểm sát dẫn các tài liệu giao dịch và lời khai trong quá trình điều tra để bác quan điểm này, xác định Ngọ đã sử dụng 188 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua số vàng trên tích trữ.

Bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm cũng bị cáo buộc giúp Nam quản lý, cất giữ và chuyển đổi lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ.

Theo lời khai được công bố, Tâm từng sử dụng xe đẩy xuống tầng hầm chung cư để nhận những kiện tiền chứa 10-20 tỉ đồng, sau đó mang lên căn hộ cất giữ. Các cuộc giao nhận được liên lạc qua nhóm Telegram và lịch sử tin nhắn bị xóa sau khi hoàn tất.

Tâm khai chỉ giữ tài sản giúp bạn trai, song viện kiểm sát cho rằng bị cáo biết hoạt động của Nam và cố ý giúp che giấu nguồn tiền phạm tội.

Shark Bình đối diện mức án 9-10 năm tù

Ngoài đường dây lừa đảo, hoạt động thanh toán qua Công ty Ngân Lượng của Shark Bình cũng là một nội dung trọng tâm của phiên tòa.

Theo cáo buộc, từ tháng 6-2020, dù nhận được nhiều công văn của công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan những sàn giao dịch của Mr Pips, Shark Bình vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ thanh toán để tiếp tục thu phí.

Cơ quan công tố xác định ông Bình còn chỉ đạo hai nữ nhân viên phối hợp với phía các sàn cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng thực tế cho cơ quan công an.

Từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua hệ thống Ngân Lượng để nạp vào các sàn giao dịch của nhóm Mr Pips.

Shark Bình tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tại phiên tòa, Shark Bình thừa nhận trách nhiệm đối với những chỉ đạo của mình, từng nói "số mình đi tù rồi" và xin hội đồng xét xử "cứu xét" hai nhân viên cấp dưới.

Trong phần bào chữa, luật sư đề nghị xem xét việc Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỉ đồng khắc phục hậu quả cùng hoàn cảnh gia đình của Shark Bình. Ngược lại, luật sư bảo vệ quyền lợi cho một nhóm bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo lên 10-12 năm tù.

Đối đáp, Shark Bình nói đã xác định tinh thần "nhận hết, khai tất", mong hội đồng xét xử ghi nhận việc khắc phục hậu quả và những biện pháp kiểm soát rủi ro mà doanh nghiệp từng thực hiện.

Bị cáo cũng giãi bày về thái độ có phần tươi tắn khi hầu tòa. Theo ông, sau hơn một năm tạm giam, bản thân đã trải qua đủ những cảm xúc chán nản, căng thẳng. Khi xác định "tù lâu án dài", ông cố giữ tinh thần lạc quan để không suy sụp.

Trong lời nói sau cùng, Shark Bình nhắc đến bài học về những "điểm mù pháp lý" trong hoạt động công nghệ, mong các bị cáo giữ tinh thần lạc quan, sớm trở về với gia đình.

"Quyền được lao động vẫn là cái khát khao lớn nhất của con người", ông Bình nói và bày tỏ mong muốn sau khi chấp hành án có thể tiếp tục làm việc, khởi nghiệp.

Mr Pips xin giảm án xuống 30 năm tù, các bị hại mong sớm nhận lại tiền

Đối với Mr Pips, trong lời nói sau cùng, bị cáo xin lỗi những người đã mất tiền, mong tài sản sớm được xử lý để bồi thường và đề nghị giảm mức án tù chung thân xuống 30 năm tù để còn cơ hội trở về xã hội.

Nam cũng mong được tạo điều kiện chữa bệnh trong thời gian chấp hành án. Trước đó, mẹ bị cáo và các luật sư nhiều lần đề nghị giám định pháp y tâm thần, viện dẫn hồ sơ điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực kéo dài từ năm 2013.

Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng chưa có căn cứ trưng cầu giám định, dẫn kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai cùng lời khai của những người tiếp xúc với Nam.

Thẩm phán Trần Nam Hà, chủ tọa phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bố mẹ Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị mỗi người 6-7 năm tù về tội rửa tiền. Phía bào chữa xin hưởng án treo, đề nghị trả lại những tài sản được cho là hình thành hợp pháp trước khi Nam tham gia kinh doanh.

Trong lời nói sau cùng, bà Liễu có lúc nghẹn giọng, xin được ở ngoài chăm sóc hai người mẹ gần 90 tuổi và lo cho con trai "án dài, bệnh nặng".

Một vấn đề được nhiều luật sư và bị hại đặc biệt quan tâm là việc xử lý tài sản thu giữ, kê biên, phong tỏa để bồi thường.

Trong bản luận tội, viện kiểm sát đề nghị buộc Phó Đức Nam bồi thường hơn 1.196 tỉ đồng, Lê Khắc Ngọ hơn 335 tỉ đồng, sau khi khấu trừ các khoản liên quan để tránh tính trùng nghĩa vụ.

Cơ quan công tố cũng ghi nhận việc hai bị cáo tự nguyện sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường. Nam từng đề nghị sớm bán những chiếc siêu xe đang bị tạm giữ vì cho rằng ô tô càng để lâu càng mất giá.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại mong sớm nhận lại tiền sau thời gian dài chờ đợi. Một số luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử ưu tiên giải quyết quyền lợi về tài sản, đồng thời xem xét khoan hồng cho những bị cáo thực sự ăn năn, tích cực khắc phục hậu quả.

Chiều nay, cùng với việc quyết định hình phạt đối với 188 bị cáo, hội đồng xét xử dự kiến đưa ra phán quyết về trách nhiệm bồi thường và xử lý khối tài sản đặc biệt lớn đã bị thu giữ, kê biên, phong tỏa trong vụ án.