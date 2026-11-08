Mr Pips xin giảm án xuống 30 năm tù, 'nếu có ai yêu thì cho kết hôn trong trại giam'

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đối diện mức án tù chung thân do Viện kiểm sát đề nghị, Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) nói không biết sau này có còn ai muốn yêu thương mình hay không. "Nếu có, bị cáo mong được tạo điều kiện đăng ký kết hôn ngay trong trại giam", bởi bản thân xác định sẽ phải chấp hành án tù rất dài.

Lời đề nghị được Nam đưa ra trong phần nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng chiều 8-11, sau 13 ngày xét xử.

Mr Pips xin giảm án chung thân xuống 30 năm tù

Đứng trước hội đồng xét xử, Nam gửi lời xin lỗi đến những người đã mất tiền vào các sàn giao dịch do mình điều hành, đồng thời mong muốn khối tài sản bị kê biên, phong tỏa sớm được xử lý để bồi thường cho các bị hại.

Với mức án tù chung thân mà viện kiểm sát đề nghị cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, Nam xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng, giảm xuống còn 30 năm tù để vẫn có cơ hội trở lại xã hội.

Bị cáo cũng tiếp tục trình bày về tình trạng sức khỏe tâm thần, mong được tạo điều kiện khám chữa bệnh trong thời gian chấp hành án.

Những lời nói sau cùng của Nam được đưa ra sau nhiều ngày phiên tòa tập trung làm rõ vai trò của bị cáo trong đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo buộc, Nam cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tổ chức, điều hành hệ thống 36 sàn giao dịch, sử dụng 81 công ty và hàng loạt văn phòng kinh doanh để lôi kéo khách hàng nạp tiền đầu tư.

Viện kiểm sát xác định đường dây đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đến lời nói sau cùng, Nam tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt cho bản thân. Bên cạnh mong muốn được chữa bệnh và sớm khắc phục hậu quả cho các bị hại, bị cáo còn nhắc đến chuyện lập gia đình trong thời gian chấp hành án.

Xác định sẽ phải ở tù nhiều năm, Nam bày tỏ "không biết còn ai muốn yêu thương mình trong hoàn cảnh hiện tại". Bị cáo mong nếu có người muốn "gắn bó yêu thương mình" thì xin được tạo điều kiện đăng ký kết hôn trong thời gian chấp hành án.

Mẹ Mr Pips nghẹn giọng xin được ở ngoài chăm mẹ già, lo cho con "án dài bệnh nặng"

Nói lời sau cùng tại tòa chiều nay, mẹ của Mr Pips là bà Lê Thị Liễu cũng tiếp tục tha thiết đề nghị hội đồng xét xử cho con trai được giám định pháp y tâm thần.

Theo bà, không thể chỉ dựa vào một lần khám tại Bệnh viện Bạch Mai và lời khai của một số người tiếp xúc với Nam để xác định tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai trong những năm trước.

“Không thể bằng buổi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, không thể bằng lời khai của năm người mà nói là con tôi bình thường”, bà Liễu trình bày.

Người mẹ cho rằng rối loạn cảm xúc lưỡng cực có thể ảnh hưởng đến nhận thức, khả năng kiểm soát hành vi. Vì vậy, cần xác định trong những năm thực hiện hành vi bị truy tố, Nam có giai đoạn nào bị bệnh ảnh hưởng hay không.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước đó, bà Liễu khai con trai có tiền sử điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực từ năm 2013, khi đang du học tại Singapore, sau đó tiếp tục khám chữa bệnh trong nước.

Các luật sư bào chữa cũng viện dẫn hồ sơ bệnh án, quá trình Nam được đưa đi khám chuyên khoa trong thời gian tạm giam để đề nghị giám định.

Tuy nhiên, trong phần đối đáp, viện kiểm sát cho rằng chưa có căn cứ chấp nhận kiến nghị này.

Cơ quan công tố dẫn kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai chưa ghi nhận bất thường ở sáu lĩnh vực nhận thức của Nam, cùng lời khai của cán bộ quản giáo, người cùng buồng giam và những người từng làm việc với bị cáo.

Không đồng tình, bà Liễu cho biết gia đình đã gửi thêm đơn trình bày của hàng xóm, phụ huynh của bạn học và những người từng tiếp xúc với Nam từ nhỏ. Theo bà, những người này sẵn sàng ra tòa làm chứng về các biểu hiện bất thường trước đây của con trai.

Người mẹ cho rằng giám định pháp y tâm thần phải do cơ quan chuyên môn thực hiện, không thể chỉ dựa vào cảm nhận của những người tiếp xúc với bị cáo ở thời điểm hiện tại.

Phân trần về trách nhiệm của mình, bà Liễu cho rằng những hành động sau khi con trai bị bắt mang tính bộc phát, nhằm bảo vệ bản thân, con và tài sản của con, chứ không phải hành vi được bàn bạc, tính toán từ trước.

“Tôi là người có công việc ổn định, tôi không sống bằng nghề rửa tiền”, bà giãi bày.

Bà cho biết đã tự nguyện khai báo và bàn giao tài sản liên quan vụ án cho cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, viện kiểm sát xác định bà Liễu và chồng là ông Phó Đức Thắng biết nguồn tiền của Nam có dấu hiệu bất hợp pháp nhưng vẫn giúp con chuyển đổi, cất giữ và đứng tên tài sản.

Cơ quan công tố dẫn kết quả xác minh thu nhập của hai vợ chồng chưa đến một tỉ đồng mỗi năm, chưa trừ chi phí sinh hoạt, trong khi khối tài sản do họ đứng tên có giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Thắng và bà Liễu mỗi người 6-7 năm tù về tội rửa tiền.

Trong lời nói sau cùng, bà Liễu đề nghị xem xét trả lại những tài sản có nguồn gốc hợp pháp, trong đó có các bất động sản được hình thành từ năm 1997, 1998, 2001, 2007 và những năm sau đó, khi Nam còn nhỏ hoặc đang đi học.

Theo bà, nếu được nhận lại những tài sản này, vợ chồng bà sẽ "có thêm điều kiện hỗ trợ con trai bồi thường cho các bị hại".

Giọng có lúc nghẹn lại, bà Liễu nhắc đến hoàn cảnh cả hai vợ chồng cùng con trai đều vướng vòng lao lý, trong khi gia đình còn hai người mẹ gần 90 tuổi cần chăm sóc.

“Tôi kính xin hội đồng xét xử cho vợ chồng tôi được ở ngoài để chăm sóc mẹ già, để lo cho con trai tôi án dài, bệnh nặng”, bà nói.

Người mẹ cam kết nếu được hưởng khoan hồng, vợ chồng sẽ tích cực hỗ trợ Nam khắc phục hậu quả vụ án.

Khép lại phần trình bày, bà Liễu gửi lời xin lỗi đến các bị hại vì những thiệt hại mà vụ án gây ra.

Mr Hunter xin giảm án cho cả mình và Mr Pips

Cùng với Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cũng được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng.

Đứng trước mức án tù chung thân mà viện kiểm sát đề nghị, Ngọ bày tỏ sự ăn năn và gửi lời xin lỗi đến những người đã mất tiền trong vụ án.

“Bị cáo cảm thấy rất có lỗi với tất cả các bị hại về hành vi của bị cáo”, Ngọ trình bày.

Bị cáo mong các tài sản bị thu giữ, kê biên, phong tỏa sớm được xử lý để hoàn trả tiền cho những người bị hại trong thời gian nhanh nhất.

Ngọ đồng thời xin hội đồng xét xử xem xét cho cả mình và Phó Đức Nam mức án nhẹ nhất có thể, đủ tính răn đe nhưng vẫn tạo cơ hội để hai bị cáo sớm trở về xã hội.

Những bị cáo khác cũng lần lượt nói lời xin lỗi, bày tỏ sự ăn năn và đề nghị được khoan hồng.

Có bị cáo cho rằng những ngày ngồi sau song sắt là sự "giày vò lương tâm nặng nề". Người khác nhắc đến mẹ già, con nhỏ, mong được giảm án để có cơ hội trở về chăm sóc gia đình.