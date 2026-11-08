Shark Bình nói 'xác định tù lâu án dài', xin bị hại thông cảm vì vẻ tươi tắn khi ra tòa

Shark Bình tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Trong phần tự bào chữa tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips sáng 8-11, Shark Bình giãi bày về thái độ có phần tươi tắn, lạc quan của mình khi hầu tòa, điều này khiến một số bị hại và luật sư "không hài lòng".

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói sau hơn một năm tạm giam, ông đã trải qua đủ những cảm xúc chán nản, căng thẳng và khi xác định phải chịu cảnh “tù lâu án dài”, ông đành giữ tinh thần lạc quan để không suy sụp.

Trước đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại đã đề nghị hội đồng xét xử tăng hình phạt đối với Shark Bình lên 10-12 năm tù, cao hơn mức 9-10 năm tù mà viện kiểm sát đề nghị về tội rửa tiền.

Shark Bình nói 'ngã ngửa' khi nghe bị hại khai bị nhân viên Mr Pips lợi dụng tên tuổi

Không chỉ giải thích thái độ của mình, Shark Bình còn dành nhiều thời gian nói về những rủi ro trong lĩnh vực công nghệ và việc tên tuổi ông bị nhân viên kinh doanh của Mr Pips sử dụng để tạo lòng tin với khách hàng.

Theo bị cáo, từ năm 2001, ông đã khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thuộc thế hệ doanh nhân đầu tiên theo đuổi lĩnh vực này tại Việt Nam.

Shark Bình ví những người làm công nghệ tiên phong giống như những người "đi khai hoang" đầu tiên, thường xuyên đối mặt với rủi ro, nguy hiểm.

Theo ông, do sản phẩm, mô hình kinh doanh mới thường phát triển trước khi có hành lang pháp lý và hướng dẫn đầy đủ, người khởi nghiệp phải đi giữa lằn ranh đúng sai, đối diện nhiều “điểm mù” pháp lý.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bị cáo lấy chính câu chuyện của Công ty Ngân Lượng để dẫn chứng. Doanh nghiệp được ông khởi nghiệp từ năm 2008, nhưng đến năm 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo Shark Bình, trong chín năm đó, Ngân Lượng nhiều lần bị cơ quan chức năng hiểu nhầm là doanh nghiệp có hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí bị nghi là công ty lừa đảo.

Shark Bình kể phải đến khi nghe lời khai của bị hại tại phiên tòa, ông mới “ngã ngửa” biết nhân viên kinh doanh của Phó Đức Nam từng quảng cáo với khách rằng các sàn giao dịch thanh toán qua cổng Ngân Lượng của Shark Bình nên có thể yên tâm, không sợ mất tiền.

Ông cho rằng "đó là hành vi mượn tên tuổi, uy tín của mình để lôi kéo khách hàng, không phải sự bảo đảm do ông đưa ra".

Từ câu chuyện này, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử phân biệt giữa hoạt động đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho xã hội với hành vi lợi dụng công nghệ để thực hiện mục đích xấu.

“Đôi khi, nỗi sợ hãi quá mức có thể vô tình làm cản trở cho tinh thần dấn thân của đổi mới sáng tạo”, Shark Bình trình bày.

Về hoạt động của Ngân Lượng, Shark Bình cho rằng doanh nghiệp từng là một trong những đơn vị tiên phong về thanh toán điện tử, giành nhiều giải thưởng và phục vụ hàng vạn khách hàng.

Tuy nhiên, theo bị cáo, chỉ vì vướng vào một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật, Ngân Lượng đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục tồn tại.

Hệ quả có thể kéo theo sự sụp đổ của cả hệ sinh thái công nghệ thuần Việt mà ông và các cộng sự xây dựng gần 20 năm, với mức thiệt hại ước tính 80-90%.

Shark Bình gọi đây là “sự trừng phạt lớn nhất” mà ông và những người liên quan đến Ngân Lượng phải hứng chịu, thậm chí "tổn thất không kém hình phạt tù".

Từ đó, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc tinh thần nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khi lượng hình.

Shark Bình giãi bày chuyện 'tù lâu án dài' và lý do giữ vẻ lạc quan tại tòa

Trong khi Shark Bình nhấn mạnh những rủi ro của hoạt động công nghệ, viện kiểm sát xác định trách nhiệm hình sự của ông xuất phát từ những hành vi cụ thể trong quá trình Ngân Lượng cung cấp dịch vụ thanh toán cho hệ thống của Mr Pips.

Theo cáo buộc, từ tháng 6-2020, sau khi nhận được các công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví điện tử liên quan đến các sàn giao dịch, Shark Bình biết nhóm sàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ để tiếp tục thu phí.

Ông còn bị cáo buộc chỉ đạo hai cấp dưới phối hợp với phía các sàn cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng thực tế để trả lời cơ quan công an.

Viện kiểm sát cáo buộc có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp vào hệ thống giao dịch của nhóm Mr Pips.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Shark Bình 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong phần tranh luận trước đó, luật sư Lê Văn Thiên, người bảo vệ quyền lợi cho 8 bị hại, cho rằng mức án này chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và trách nhiệm của bị cáo, đề nghị tăng lên 10-12 năm tù.

Đối đáp lại, Shark Bình nói ngay từ khi làm việc với cơ quan điều tra, ông đã xác định tinh thần “nhận hết, khai tất”, thậm chí khai nhận cả những việc mà bản thân cho rằng nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

Theo bị cáo, quá trình luận tội chưa đánh giá đầy đủ những tình tiết giảm nhẹ cho nhóm Ngân Lượng.

Ông khẳng định doanh nghiệp không có quan hệ bàn bạc, thỏa thuận làm ăn với Phó Đức Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Phía các sàn từng đề nghị giảm phí giao dịch nhưng Ngân Lượng không đồng ý.

Shark Bình cũng cho rằng trong quá trình cung cấp dịch vụ, Ngân Lượng nhiều lần yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng, giải quyết khiếu nại. Khi số lượng phản ánh tăng cao, doanh nghiệp đã chặn, ngừng cung cấp dịch vụ cho các sàn liên quan.

Theo ông, dù bị xác định có hành vi tiếp sức, việc doanh nghiệp chủ động ngăn chặn giao dịch cũng cần được xem xét khi đánh giá trách nhiệm.

Về khắc phục hậu quả, Shark Bình dẫn câu nói “trăm nói không bằng một làm”, cho biết ngay trong giai đoạn điều tra, Ngân Lượng đã hoàn trả toàn bộ khoản phí thu được từ các giao dịch liên quan đến hệ thống của Nam.

Nhắc lại đề nghị tăng án của luật sư phía bị hại, Shark Bình đặt vấn đề nếu một bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả nhưng vẫn bị đề nghị hình phạt nặng hơn mức viện kiểm sát đưa ra, liệu có còn khuyến khích được những người khác tự nguyện bồi thường.

“Đã khắc phục rồi còn bị đề nghị nặng hơn”, ông Bình bày tỏ lo ngại điều này có thể đi ngược tinh thần khuyến khích khắc phục hậu quả trong các vụ án kinh tế.

Không dừng lại ở việc tranh luận về mức án, Shark Bình còn chủ động giãi bày về thái độ của mình trong những ngày hầu tòa.

“Có lẽ luật sư và các bị hại không hài lòng thái độ của bị cáo khi ra tòa, có lẽ hơi lạc quan, thậm chí có phần hơi tươi tắn”, ông Bình nói.

Theo bị cáo, phía sau vẻ ngoài ấy là hơn một năm bị tạm giam với đủ những cảm xúc “hỉ nộ ái ố”, từ thất vọng, chán nản đến căng thẳng, mệt mỏi.

Shark Bình nói khi bước ra phiên tòa, ông đã chuẩn bị tâm lý phải chịu hình phạt tù kéo dài.

“Đằng nào cũng xác định tù lâu án dài, thì bây giờ đi tù rồi cũng chẳng có gì để mất ngoài còn mỗi cái tinh thần”, bị cáo giãi bày.

Ông cho rằng khi một người đã phải sống trong tù, "nếu tiếp tục đánh mất tinh thần và sự lạc quan thì rất dễ rơi vào suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật, thậm chí có thể nghĩ đến việc tự tìm đến cái chết".

Chính vì vậy, Shark Bình nói mình đành phải cố giữ thái độ vui vẻ, lạc quan khi ra tòa. Đó không chỉ là cách ông tự bảo vệ sức khỏe tinh thần, mà còn để động viên những bị cáo khác cùng cảnh ngộ.

Bị cáo mong các bị hại và luật sư thông cảm cho thái độ này, thay vì nhìn nhận đó là biểu hiện xem nhẹ trách nhiệm trước pháp luật.