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Chiến dịch 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú biên giới Gia Lai vào năm học mới

tác giả
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng vũ trang, Chiến dịch 90 ngày đêm kịp hoàn thành, đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới Gia Lai vào năm học mới.

Chiến dịch 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú biên giới Gia Lai vào năm học mới - Ảnh 1.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tặng bằng khen 8 tập thể thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang hỗ trợ xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới - Ảnh: NGỌC HÀ

Ngày 30-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, và biểu dương các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng công trình.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 1-6 đến 30-8, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và đưa các trường vào phục vụ năm học mới 2026-2027.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, việc triển khai chiến dịch đã mang lại nhiều kết quả nổi bật: cất nóc 94/94 hạng mục công trình chính; đưa khối lớp học và hiệu bộ tại 7 điểm trường vào vận hành ổn định; sản lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng.

Đặc biệt, các đơn vị lực lượng vũ trang gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Quân đoàn 34, Quân khu 5, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động trên 800 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp trên 77.000 ngày công lao động hỗ trợ các nhà thầu trong các giai đoạn cao điểm.

Chiến dịch - Ảnh 2.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại lễ tổng kết chiến dịch - Ảnh: NGỌC HÀ.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá: mặc dù dự án gặp nhiều khó khăn do khối lượng xây dựng lớn, thời tiết bất lợi, điều kiện đi lại và cung ứng vật tư không thuận lợi… nhưng với nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Đặc biệt là các đơn vị lực lượng vũ trang đã đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các hạng mục cơ bản phục vụ công tác khai giảng năm học mới.

Chiến dịch - Ảnh 3.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Púch - Ảnh: LÊ KIẾN

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang đã có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ thi công dự án.

- Ảnh 1.Trường của em nay đẹp lắm, không còn be bé, nằm lặng giữa rừng cây nữa rồi!

Trước giờ khai giảng năm học mới, những cô cậu học trò vùng biên giới Gia Lai không giấu được niềm vui cùng nụ cười rạng rỡ khi dọn về trường mới khang trang, sạch đẹp.

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LÊ KIẾN
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    Chủ đề: trường nội trú biên giới chiến dịch Tổng kết gia lai

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