Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc'

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các trường nội trú liên cấp ở Nghệ An không chỉ nâng cao chất lượng dạy học mà còn chú trọng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống và chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc' - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu thăm lớp học Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 22-10, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới - cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Môn Sơn và xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tại xã Môn Sơn, đoàn kiểm tra dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn có tổng mức đầu tư hơn 338 tỉ đồng. Trường hiện tổ chức dạy học cho 595 học sinh THCS thuộc 17 lớp. Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.125 học sinh.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, dự án có tổng mức đầu tư hơn 377 tỉ đồng. Hiện trường có 580 học sinh THCS thuộc 14 lớp đang theo học; khi hoàn thành, quy mô dự kiến đạt 1.348 học sinh.

Qua kiểm tra các khu vực phòng học, nhà ăn, ký túc xá, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ, Phó thủ tướng ghi nhận chất lượng công trình, trang thiết bị được đầu tư phục vụ việc dạy học và sinh hoạt nội trú của học sinh.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc' - Ảnh 2.

Các em học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, Nghệ An học trong lớp học khang trang - Ảnh: TÂM PHẠM

Ông Châu yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn lại theo thời hạn cam kết. Các nhà trường và cơ quan quản lý cần tăng cường quản lý khu nội trú, chăm lo đời sống học sinh, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trò chuyện với học sinh, Phó thủ tướng động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ và thể thao; phát huy điều kiện học tập, sinh hoạt để trưởng thành, trở thành những công dân có ích. 

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng trường học thực sự trở thành "ngôi trường hạnh phúc", nơi giáo viên hạnh phúc, học sinh hạnh phúc. 

Bên cạnh trang bị kiến thức, các trường cần coi trọng giáo dục công dân, truyền thống, lòng yêu nước, tình yêu lao động, tình cảm gia đình và sự tôn trọng, sẻ chia giữa con người với con người.

Theo ông Châu, giáo dục cần hướng đến sự phát triển toàn diện, giúp học sinh không chỉ có tri thức, năng lực mà còn biết yêu thương người thân, tôn trọng những người xung quanh và gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Dịp này, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc' - Ảnh 3.
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc' - Ảnh 4.
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc' - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các trường nội trú liên cấp ở Nghệ An không chỉ nâng cao chất lượng dạy học mà còn chú trọng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống và chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh - Ảnh: TÂM PHẠM

Nghệ An có 21 xã biên giới đất liền, đều thuộc diện triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS.

Trong giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An triển khai 10 trường với tổng vốn đầu tư hơn 3.502 tỉ đồng. Cả 10 trường đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm trường mới.

Với 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo, tổng vốn đầu tư hơn 3.672 tỉ đồng, các dự án đều đã khởi công, tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành trước ngày 30-8-2027, theo chỉ đạo của Trung ương.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc' - Ảnh 6.Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất của toàn ngành giáo dục

Sáng nay 5-9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt, gắn với lễ khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: biên giới Trường phổ thông nội trú Hạnh phúc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất