Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc'

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu thăm lớp học Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 22-10, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới - cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Môn Sơn và xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tại xã Môn Sơn, đoàn kiểm tra dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn có tổng mức đầu tư hơn 338 tỉ đồng. Trường hiện tổ chức dạy học cho 595 học sinh THCS thuộc 17 lớp. Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.125 học sinh.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, dự án có tổng mức đầu tư hơn 377 tỉ đồng. Hiện trường có 580 học sinh THCS thuộc 14 lớp đang theo học; khi hoàn thành, quy mô dự kiến đạt 1.348 học sinh.

Qua kiểm tra các khu vực phòng học, nhà ăn, ký túc xá, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ, Phó thủ tướng ghi nhận chất lượng công trình, trang thiết bị được đầu tư phục vụ việc dạy học và sinh hoạt nội trú của học sinh.

Các em học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, Nghệ An học trong lớp học khang trang - Ảnh: TÂM PHẠM

Ông Châu yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn lại theo thời hạn cam kết. Các nhà trường và cơ quan quản lý cần tăng cường quản lý khu nội trú, chăm lo đời sống học sinh, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trò chuyện với học sinh, Phó thủ tướng động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ và thể thao; phát huy điều kiện học tập, sinh hoạt để trưởng thành, trở thành những công dân có ích.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng trường học thực sự trở thành "ngôi trường hạnh phúc", nơi giáo viên hạnh phúc, học sinh hạnh phúc.

Bên cạnh trang bị kiến thức, các trường cần coi trọng giáo dục công dân, truyền thống, lòng yêu nước, tình yêu lao động, tình cảm gia đình và sự tôn trọng, sẻ chia giữa con người với con người.

Theo ông Châu, giáo dục cần hướng đến sự phát triển toàn diện, giúp học sinh không chỉ có tri thức, năng lực mà còn biết yêu thương người thân, tôn trọng những người xung quanh và gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Dịp này, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các trường nội trú liên cấp ở Nghệ An không chỉ nâng cao chất lượng dạy học mà còn chú trọng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống và chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh - Ảnh: TÂM PHẠM

Nghệ An có 21 xã biên giới đất liền, đều thuộc diện triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS. Trong giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An triển khai 10 trường với tổng vốn đầu tư hơn 3.502 tỉ đồng. Cả 10 trường đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm trường mới. Với 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo, tổng vốn đầu tư hơn 3.672 tỉ đồng, các dự án đều đã khởi công, tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành trước ngày 30-8-2027, theo chỉ đạo của Trung ương.