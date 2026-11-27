Ông Lê Thanh Thản đến tòa nghe tuyên án chiều 26-11 - Ảnh: GIANG LONG

Theo bản án Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên chiều 26-11, trong số 79 căn nhà thuộc diện phải di dời, bàn giao lại cho chủ đầu tư có 76 căn hộ chung cư và 3 căn nhà liền kề.

Để giải quyết trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử căn cứ kết luận định giá tài sản với mức giá căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận tương đương căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận là 55 triệu đồng/m².

Do có sự khác nhau về diện tích, vị trí căn góc hay căn thường, số tiền mỗi chủ căn hộ được nhận dao động từ hơn 1,1 tỉ đến hơn 6,8 tỉ đồng.

Đối với 76 căn hộ chung cư, tòa tuyên ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải hoàn trả, bồi thường tổng số tiền 212,3 tỉ đồng.

Trong đó, người mua căn hộ 106B tại tòa CT6B được nhận số tiền thấp nhất là 1,14 tỉ đồng, còn người mua căn hộ 310 tại tòa CT6C được nhận số tiền cao nhất là 6,8 tỉ đồng.

Gần một nửa số căn hộ thuộc diện phải di dời (35 căn) có mức hoàn trả, bồi thường từ 1 đến dưới 2 tỉ đồng. Có 10 căn được nhận từ 2 đến dưới 3 tỉ đồng, 15 căn từ 3 đến dưới 4 tỉ đồng, 12 căn từ 4 đến dưới 5 tỉ đồng và 4 căn từ 5 tỉ đồng trở lên.

Mức hoàn trả, bồi thường cao nhất thuộc về 3 căn nhà liền kề xây 5 tầng với tổng số tiền 47,6 tỉ đồng. Cụ thể, chủ căn liền kề 1-15 được nhận 14,23 tỉ đồng, căn 1-1B được nhận 16,2 tỉ đồng và căn 2-18 được nhận 17,16 tỉ đồng.

Cùng với việc tuyên mức hoàn trả, bồi thường cụ thể cho từng chủ nhà, bản án nêu những người được nhận tiền phải di dời, bàn giao lại nhà cho Công ty Bemes.

Ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải chịu toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu theo phương án của TP Hà Nội.

Để bảo đảm thi hành án, tòa tuyên tiếp tục tạm giữ hơn 260 tỉ đồng trong số hơn 530 tỉ đồng ông Lê Thanh Thản đã tự nguyện nộp, đồng thời trả lại ông Thản hơn 269 tỉ đồng.

Về trách nhiệm hình sự, ông Lê Thanh Thản bị tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo và phạt bổ sung 100 triệu đồng. Năm bị cáo còn lại cũng được hưởng án treo, với mức án từ 18 đến 24 tháng tù.

Dưới đây là infographic chi tiết mức bồi thường từng căn nhà trong vụ ông Lê Thanh Thản.

Đồ họa: THÂN HOÀNG