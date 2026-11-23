Chi Pu, Sơn Tùng M-TP là hai nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh Nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 - Ảnh: FBNV

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) vừa công bố danh sách Nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Trong danh sách, Việt Nam có 3 đại diện được ghi nhận ở những lĩnh vực hoạt động khác nhau, gồm Chi Pu (điện ảnh và truyền hình), Sơn Tùng M-TP (âm nhạc) và Victor Trần (kinh doanh và công nghệ).

Chi Pu, Sơn Tùng M-TP được vinh danh

Đây là năm thứ ba liên tiếp Sáng kiến Lãnh đạo APEA triển khai chương trình vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những gương mặt được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về thành tựu chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp xã hội và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Trước đó, vào năm 2025, Chi Pu từng góp mặt trong danh sách này, trở thành một trong 141 cá nhân được lựa chọn.

Năm 2026 là năm hoạt động sôi nổi của Chi Pu trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Khi đó, cô được ghi nhận nhờ những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra quốc tế thông qua thương hiệu phở La Ganh.

Năm 2026 là năm Chi Pu có nhiều hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Tháng 3-2026, cô ra mắt với tư cách đồng sáng lập C-Global Entertainment sau hơn một năm chuẩn bị.

Công ty giới thiệu đội hình nghệ sĩ độc quyền gồm Chi Pu, Rayeon, Naomi và Henrii, đồng thời công bố kế hoạch phát triển các dự án âm nhạc, giải trí và sản xuất nội dung trong năm.

Chi Pu cũng trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Ngày 6-6, nữ ca sĩ phát hành MV Mirror, mở đầu cho dự án album đầu tay EXs gồm 9 ca khúc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, cuối tháng 10 vừa qua, nữ nghệ sĩ tái xuất màn ảnh rộng với vai Thị Nương trong Chị chị em em 3. Dù vướng nhiều tranh cãi về nội dung, phim vẫn thu về 116 tỉ đồng sau gần 1 tháng công chiếu.

Sơn Tùng M-TP cũng có màn comeback hoành tráng trong năm nay - Ảnh: FBNV

Đối với Sơn Tùng M-TP, đây là năm đầu tiên anh góp mặt trong danh sách Nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Anh được ghi nhận ở lĩnh vực âm nhạc.

Năm 2026, nam ca sĩ đánh dấu sự trở lại sau khoảng hai năm không phát hành sản phẩm mới bằng dự án Come My Way, hợp tác cùng rapper Tyga.

Ca khúc mang màu sắc âm nhạc quốc tế, kết hợp Afrobeat, hip-hop và pop đương đại. Đáng chú ý, MV đưa nhiều hình ảnh văn hóa Việt Nam vào bối cảnh hiện đại, trong đó có chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý và những chất liệu lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian.