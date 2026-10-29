Biến chim lạc thành mô hình chuyển động vì xem MV của Sơn Tùng M-TP

Anh Cao Thanh Linh - người làm ra những con chim Lạc gỗ bay được - Ảnh: NVCC

Lý do đơn giản là vì anh xem MV Come My Way của ca sĩ Sơn Tùng M-TP và thấy thích kiểu dáng có phần giống robot của chim Lạc trong đó.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện, anh nhận ra những chi tiết khô cứng như thế chưa phù hợp để đưa vào sản phẩm của mình, nên đã điều chỉnh để có được chất riêng.

Mỗi lần kéo dây, chim đập cánh được gần 1 phút

Chia sẻ về quá trình tạo ra sản phẩm, anh Cao Thanh Linh (sinh năm 1989, Kon Tum nay là Quảng Ngãi) cho biết bản thân đã tham khảo cơ chế hoạt động trên những trang nước ngoài nhưng nhận thấy thời gian vỗ cánh khá ngắn.

Từ đó, anh bắt đầu điều chỉnh khối lượng thân và cánh sao cho cân bằng, thay đổi cách lắp dây để sản phẩm vỗ cánh lâu hơn, kéo dài được khoảng 30 giây đến 1 phút.

Chim Lạc vỗ cánh bay - Video: NVCC

Đây là công việc đòi hỏi độ chính xác cao, vì vậy không ít lần sản phẩm bị lỗi và phải làm lại từ đầu. Sau khi đã rút kinh nghiệm, mỗi công đoạn đều được anh Linh thực hiện tỉ mỉ để lực kéo không bị cản lại.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh cảm thấy công việc này thú vị và mang lại nhiều ý nghĩa hơn những gì mình từng làm trước đây.

Những ngày đầu thử nghiệm, sản phẩm làm ra còn lỗi nên chỉ tặng bạn bè, nhưng họ luôn trân trọng, giữ lại làm kỷ niệm cho đến tận bây giờ và nhất quyết không đổi cái mới.

Từng sản phẩm được chế tác cẩn thận, tỉ mỉ - Ảnh: NVCC

Dù mất nhiều thời gian và công sức, sản phẩm vẫn giữ mức giá bình dân để tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Động lực lớn nhất của anh là được khách hàng ủng hộ, đồng thời làm quen được với bạn bè ở khắp nơi.

Công dụng ban đầu của sản phẩm không phải là để trang trí, nó được thiết kế để khi kéo thả, người ta có thể ngắm nhìn trọn vẹn sự chuyển động của chim trong một khoảng thời gian đủ lâu, qua đó giúp giải tỏa căng thẳng.

Cận cảnh sản phẩm chim Lạc hoàn thiện - Ảnh: NVCC



Sản phẩm gỗ nhưng không gây hại cho rừng tự nhiên

Là một người con của Tây Nguyên, anh Linh luôn hướng về thiên nhiên và thường xuyên tham gia vào hoạt động trồng rừng. Anh cho biết nhiều người dân ở đây mua đất nhưng không dùng để làm rẫy, họ lặn lội khắp nơi để xin hạt giống cây rừng về trồng.

Nguyên liệu được anh sử dụng cho sản phẩm của mình cũng là gỗ thông, một loại cây gắn liền với các dự án phủ xanh đất trống đồi trọc. Sau khi khai thác nhựa sẽ đến giai đoạn khai thác gỗ, rồi tiếp tục trồng mới, tạo nên vòng lặp bền vững.

Đây là nguồn gỗ lý tưởng để đưa vào sản xuất đồ thủ công. Việc tận dụng gỗ thông trồng hằng năm không chỉ đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định mà còn giúp giảm những tác động xấu đến môi trường.

"Thật ra tôi không muốn chọn gỗ khác, bởi vì gỗ khác là những cây gỗ người ta khai thác một lần là không còn cây đó nữa, người ta không trồng lại cái cây đó nữa" - anh Linh chia sẻ.

Anh không muốn mình khai thác một cách tùy tiện và bị cuốn vào làn sóng phá hoại thiên nhiên, nếu ai cũng như vậy thì cây gỗ sẽ bị phá hủy hết.

Gỗ thông được mang về và xử lý tại xưởng - Ảnh: NVCC

Ban đầu, anh Linh chỉ có ý định làm những món đồ mang phong cách hài hước, vui nhộn để tiếp cận giới trẻ. Tuy nhiên, sau quá trình tiếp xúc, anh quyết định điều chỉnh để các sản phẩm của mình mang đến nhiều ý nghĩa hơn. Sắp tới, anh cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới. Ý tưởng ban đầu là tạo ra hộp gỗ chứa con rối, phối hợp với hệ thống bánh răng để người dùng xoay vặn, tạo ra chuyển động.