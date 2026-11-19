



Đây là lần thứ 2 Chi Pu tham dự Weibo Gala - Ảnh: FBNV

Ngày 19-11, trên trang cá nhân, Chi Pu xác nhận tham gia Weibo International Cultural Exchange Night 2026 (Đêm Giao lưu Văn hóa Quốc tế Weibo - Weibo Gala), tổ chức ngày 28-11 tại Hong Kong.

Trong video chia sẻ trước thềm sự kiện, Chi Pu cho biết: "Vẻ đẹp của văn hóa nằm ở sự hoà hợp những bản sắc khác biệt, nơi các nền văn hóa soi chiếu lẫn nhau. Hãy cùng nhau cảm nhận sự đồng điệu văn hóa vượt qua mọi khoảng cách".

Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất dự Weibo Gala

Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại chương trình năm nay. Danh sách khách mời có nhiều tên tuổi như Thành Nghị, Dương Tử, Bạch Lộc, Mai Davika, Oh Sehun, Peter Paratthakorn...

Theo Sina, chương trình năm nay do nền tảng Weibo tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện mang thương hiệu giao lưu văn hóa quốc tế của Weibo được tổ chức tại Hong Kong.

Kể từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Chi Pu liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện, chương trình tại Trung Quốc - Ảnh: FBNV

Đêm hội được xây dựng xoay quanh bốn chủ đề: lan tỏa mạch nguồn văn hóa, đột phá ranh giới bằng đổi mới công nghệ, kết nối thông qua thể thao và ánh sao văn hóa giải trí.

Nội dung hướng đến sự kết nối giữa truyền thống với hiện đại, công nghệ với nhân văn, thể thao với văn hóa đô thị và nghệ thuật Hoa ngữ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, vào tối 1-8, Chi Pu từng tham dự Weibo Gala 2026 tại Idea Live Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.

Nữ ca sĩ xuất hiện trên thảm đỏ trong thiết kế dạ hội lấy cảm hứng từ hoa sen do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện. Bộ trang phục có tông hồng pastel, nổi bật với phần chi tiết cánh sen tạo khối 3D.

Chi Pu nhận giải Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện tại Weibo Gala ở Malaysia - Ảnh: FBNV

Trên sân khấu, Chi Pu trình diễn ca khúc Chưa bao giờ và được trao giải Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện. Trong bài phát biểu nhận giải, cô mở đầu bằng tiếng Việt, bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn vì có cơ hội đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả châu Á.

Chi Pu cũng chia sẻ quan điểm âm nhạc là ngôn ngữ chung, có khả năng kết nối con người vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.

Ba năm sau cột mốc Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Chi Pu vẫn là một trong những nghệ sĩ Việt tạo được dấu ấn rõ nét nhất tại thị trường Trung Quốc. Cô xuất hiện trong một số chương trình giải trí tại Trung Quốc như Hương vị Trung Hoa, Xin chào thứ Bảy, Gala Xuân Vãn... và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa, giải trí do các nền tảng lớn tổ chức.