NEW:V giới thiệu năm thành viên Hiro, Elvan, ND, ZayT, Aden tại buổi họp báo ra mắt - Ảnh: M.N.

Thị trường V-pop tiếp tục đón thêm một nhóm nhạc nam khi NEW:V chính thức ra mắt tại buổi họp báo chiều 17-11. Nhóm gồm 5 thành viên Hiro, Elvan, ND, ZayT và Aden, được đào tạo bởi BN Entertainment.

Sự xuất hiện của NEW:V diễn ra trong giai đoạn mô hình nhóm nhạc nam tại Việt Nam có nhiều chuyển động. Đầu năm 2026, UPRIZE ra mắt sau chương trình truyền hình thực tế Tân binh toàn năng, với 7 thành viên được tuyển chọn qua quá trình đào tạo hơn 9 tháng.

Trong khi đó, Duniverse theo đuổi hướng đi khác khi các thành viên trực tiếp sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc. FIRSTGENE cũng là một trong những cái tên mới được chú ý với định hướng phát triển nghệ sĩ đa năng.

Điều này khiến các nhóm nhạc mới không chỉ cạnh tranh về ngoại hình, vũ đạo hay khả năng hát live, mà còn phải tạo được bản sắc riêng và xây dựng cộng đồng khán giả trung thành.

Các thành viên NEW:V cho biết họ luyện tập gần như mỗi ngày từ 9h đến 17h, với sự hướng dẫn của các giảng viên thanh nhạc và vũ đạo - Ảnh: BTC

NEW: V chọn đi bằng thực lực

Tại họp báo, khi được đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh của NEW:V khi không có lợi thế hậu thuẫn từ một chương trình truyền hình lớn như một số nhóm nhạc khác.

Đại diện công ty cho biết đơn vị lựa chọn cách tự lực cánh sinh, chủ động trong quá trình đào tạo và phát triển nghệ sĩ, các thành viên được rèn luyện để có thể tự trang điểm, chuẩn bị cho những buổi biểu diễn và thích nghi với cả những chương trình có kinh phí hạn chế.

Công ty cũng thừa nhận đầu tư một nhóm nhạc nam 5 thành viên trong bối cảnh kinh tế khó khăn là quyết định nhiều rủi ro. Dự án được ấp ủ hơn 10 năm và lần ra mắt này là thời điểm đơn vị quyết định thực hiện đam mê.

NEW:V đánh dấu sự xuất hiện của một nhóm nhạc nam mới trên thị trường V-pop - Ảnh: BTC

Thay vì đặt ra những lời hứa quá xa, BN Entertainment xác định hai năm đầu là giai đoạn tập trung phát triển NEW:V, từ hình ảnh, sản phẩm âm nhạc đến mức độ nhận diện. Sau đó, công ty sẽ căn cứ vào thế mạnh từng thành viên để xây dựng hướng hoạt động cá nhân, nhưng vẫn duy trì nhóm trong khoảng 5 năm tiếp theo.

Để cải thiện sức bền khi vừa hát vừa nhảy, nhóm được hướng dẫn bài tập chạy bộ kết hợp hát. Các thành viên cho biết ban đầu thường xuyên hụt hơi, nhưng dần thích nghi với cường độ vận động và kiểm soát hơi thở tốt hơn.

Đáng chú ý, đại diện công ty cho biết tiêu chí tuyển chọn thành viên không chỉ nằm ở ngoại hình. Bên cạnh giọng hát, yếu tố được chú trọng là ánh mắt, sức hút riêng và khả năng tạo thiện cảm với khán giả.