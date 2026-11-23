Cháy sân thượng căn nhà trên đường Trần Quang Khải - Ảnh cắt từ clip

Khoảng 6h40 ngày 23-11, một vụ cháy xảy ra tại khu vực sân thượng căn nhà một trệt, một lầu trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP.HCM.

Theo đó, thời điểm trên, khói đen bốc lên từ khu vực phía trên căn nhà, sau đó lửa bùng lên dữ dội. Những người bên trong căn nhà vội chạy theo cầu thang thoát ra ngoài.

Đám cháy thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Những người xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành do vị trí cháy trên cao.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng sử dụng vòi rồng phun nước vào khu vực đang cháy từ phía ngoài căn nhà. Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại về tài sản đang được điều tra.