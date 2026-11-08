Cháy căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Hậu Giang, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 căn nhà - Ảnh cắt từ clip

Đến sáng 8-11, lực lượng chức năng phường Bình Tây vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 7-11, người dân sống trong hẻm phát hiện khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ tầng 3 của căn nhà. Nhiều người hô hoán, tìm cách hỗ trợ chữa cháy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, những người bên trong căn nhà nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt và thoát ra ngoài an toàn.

Người dân xung quanh cũng tìm cách dập lửa nhưng bất thành do đám cháy xuất phát từ tầng cao.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Bình Tây xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản hiện đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cột lửa kèm khói bốc lên cao - Ảnh cắt từ clip

Ngọn lửa bốc cháy đỏ rực - Ảnh cắt từ clip