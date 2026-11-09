Cậu bé tập karate để 'ăn cơm ngon hơn' giành cú đúp HCV Đại hội thể thao toàn quốc

Nguyễn Chí Thanh (phải) giành hai HCV ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: NVCC

Chiều 8-11, môn karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026 đã khép lại, võ sĩ Chí Thanh hoàn thành đại hội với HCV kumite (đối kháng) dưới 80kg nam và HCV kumite đồng đội nam nhóm 2.

Võ sĩ sinh năm 2002 góp mặt trong hai trên tổng số ba nội dung giành HCV của karate TP.HCM, giúp chủ nhà đứng nhì toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Đằng sau cú đúp ấy là hành trình kéo dài 10 năm, bắt đầu từ mong muốn giản dị của một cậu học trò gầy gò.

Tập võ để khỏe, rồi mê đến giờ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Thanh kể cơ duyên đến với karate khá tình cờ. Khi một thầy giáo mở lớp võ tại trường, anh đã đăng ký tập với mục đích cải thiện sức khỏe.

“Mục đích tôi đi tập karate là để cho người khỏe, ăn cơm nhiều hơn vì thời điểm đó tôi gầy lắm”, Thanh nhớ lại.

Từ những buổi tập ở trường, Thanh tham gia các giải phong trào và có những huy chương đầu tiên. Thành tích nhỏ nuôi dưỡng đam mê, thôi thúc anh tập luyện nghiêm túc hơn rồi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016.

“Cứ thế là lao đầu đi tập. Tập tới bây giờ luôn”, anh nói.

Cao 1,86m, Thanh từng trải qua giai đoạn ép cân thi đấu. Sau đó, anh đề nghị ban huấn luyện cho chuyển lên hạng cân lớn hơn. Tại đại hội năm nay, võ sĩ quê TP.HCM (Bình Dương cũ) chinh phục ngôi vô địch dưới 80kg nam trước khi cùng đồng đội giành thêm HCV.

Theo Thanh, đội có một tháng tập huấn tại Vũng Tàu trước giải. Các thành viên cùng tập luyện, ăn ở và thực hiện những bài tập, chiến thuật của ban huấn luyện để chuẩn bị tốt nhất về thể trạng lẫn tâm lý.

Hai HCV và câu hỏi của mẹ

Con đường theo võ của Thanh nhận được sự ủng hộ từ cha, nhưng mẹ anh ban đầu không đồng ý. Ngay cả khi cho con đi tập, bà vẫn thường khuyên Thanh nghỉ vì lo những va chạm trên sàn đấu.

“Mẹ tôi bây giờ cứ mỗi lần đấu xong là lại hỏi: ‘Có đau ở đâu không?’”, Thanh kể.

Với người mẹ, phía sau mỗi trận thắng luôn là nỗi lo con bị đau. Còn với Thanh, niềm đam mê giữ anh ở lại với những buổi tập và các chuyến thi đấu xa nhà.

Tập trung đội tuyển quốc gia từ đầu năm, Thanh cho biết thường đến Tết mới về nhà. Những giải đấu gần khu vực Bình Dương cũ là dịp để anh tranh thủ ghé thăm gia đình một, hai ngày rồi lại lên đường.

Môn karate ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 thu hút được khá nhiều CĐV đến theo dõi - Ảnh: TUẤN LONG

Đại hội thể thao toàn quốc 2026 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

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