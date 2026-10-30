Căn hộ du lịch có được gia hạn thời gian sở hữu khi hết vòng đời dự án?

Ông Chử Văn Hải, Phó vụ trưởng, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Ảnh: TẤN LỰC

Nhiều vấn đề về quy định mới với căn hộ du lịch và triển vọng thị trường được các đại biểu tập trung mổ xẻ tại hội thảo "Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác" do UBND tỉnh Gia Lai, Báo Xây dựng và Tập đoàn FLC tổ chức ngày 30-10.

Xem xét quy định gia hạn thời gian sở hữu căn hộ du lịch

Tại hội thảo, ông Chử Văn Hải - Phó vụ trưởng, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - cho hay các quy định pháp lý về bất động sản du lịch đã tương đối rõ và đang tiếp tục hoàn thiện.

Đặc biệt, các nội dung quan trọng về quyền tài sản, quyền sở hữu, thời hạn sở hữu bất động sản du lịch quy định tại các dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang trình Quốc hội tại kỳ họp lần này để xem xét, quyết định.

Hội thảo Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới do UBND tỉnh Gia Lai, Báo Xây dựng và Tập đoàn FLC tổ chức ngày 30-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Trong đó những nội dung mới đáng chú ý liên quan bất động sản du lịch đang được xem xét, thảo luận tại kỳ họp lần này là quy định về việc cho phép chuyển nhượng hợp đồng; gia hạn thời gian sở hữu; cấp giấy chứng nhận; quy định về điều kiện hợp đồng.

Nếu được thông qua, nhà đầu tư căn hộ du lịch có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán phần diện tích hình thành trong tương lai hoặc có sẵn, chưa có giấy chứng nhận, theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra theo quy định trước đây, thời hạn sở hữu bất động sản du lịch được neo theo vòng đời dự án (50 - 70 năm).

Dự thảo luật mới quy định cho phép gia hạn thời gian sở hữu bất động sản du lịch sau khi dự án hết vòng đời và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Về quy định cấp giấy chứng nhận, với bất động sản đầu tư theo dự án để bán, cho thuê mua, sẽ cấp giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua (không cấp cho chủ đầu tư), trừ phần chưa bán, chưa cho thuê hoặc chủ đầu tư đã có giấy chứng nhận.

Một dự án bất động sản du lịch quy mô lớn sắp được triển khai tại bán đảo Phương Mai, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: FLC

Dự thảo luật mới cũng quy định cụ thể về hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hướng không được hạn chế trách nhiệm chủ đầu tư, không hạn chế quyền khiếu nại, khởi kiện của khách hàng, không trái nguyên tắc thiện chí gây mất cân bằng quyền, nghĩa vụ.

Ông Hải nhận định khung pháp lý cho bất động sản du lịch hiện nay cơ bản đã rõ. Việc sửa đổi đồng bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản tại kỳ họp Quốc hội lần này sẽ giúp bất động sản du lịch được đầu tư, kinh doanh bảo đảm minh bạch.

Từ đó giúp sản phẩm này trở thành một trong những hạ tầng lưu trú chất lượng cho mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Kiến nghị ban hành quy chế quản lý vận hành căn hộ du lịch

Ông Lê Đăng Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, thông tin tỉnh đang triển khai một số dự án bất động sản du lịch với hơn 9.000 căn hộ. Đây là một trong những phân khúc bất động sản được nhiều nhà đầu tư rất quan tâm.

Theo ông, trước đây quy định về bất động sản du lịch rất rắc rối khi chưa đủ hành lang pháp lý. Nhưng từ sau 2017 tới nay, hệ thống pháp lý cho loại hình này đã tương đối rõ ràng, giúp tháo gỡ điểm nghẽn phát triển; làm cho nhà đầu tư thứ cấp có đủ niềm tin và sức hấp dẫn tham gia đầu tư sản phẩm này.

Ông Lê Đăng Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Từ thực tiễn quản lý tại địa phương, ông Tuấn nhận thấy việc quản lý vận hành căn hộ du lịch tại một số dự án còn có vấn đề, xảy ra khiếu kiện, khiếu nại.

Cụ thể, mối quan hệ giữa người sở hữu căn hộ và chủ đầu tư còn nhiều rắc rối, không được quy định rạch ròi như nhà chung cư. Trong đó mâu thuẫn phổ biến là quy định về việc thu tiền quản lý vận hành căn hộ.

Do đó ông Tuấn kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý vận hành đối với mô hình căn hộ du lịch để tạo sự minh bạch, hấp dẫn, thu hút nguồn lực nhà đầu tư thứ cấp; giải quyết hài hòa quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua thứ cấp.

Tiến sĩ Trần Du Lịch - Ảnh: TẤN LỰC

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Trần Du Lịch cũng cho rằng bất động sản du lịch không giống bất động sản thông thường. Khi đầu tư loại hình này, cần thống nhất nhận thức bất động sản du lịch là bộ phận cấu thành hệ sinh thái du lịch, thị trường du lịch.

Nếu thị trường du lịch không phát triển, hệ sinh thái du lịch không hoàn chỉnh thì bất động sản đó không tạo ra giá trị.

Về pháp lý, theo ông, bất động sản du lịch hiện chi phối bởi Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Dù ở bất cứ đâu, bất động sản du lịch phải được cấp quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất theo thời gian được giao đất của dự án.