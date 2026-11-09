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Cận cảnh nhà hoang và ống bi, nơi phạm nhân trốn trại giam A2 Hồ Văn Tình ẩn náu

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Khu vực Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 - vừa bị bắt giữ là một căn nhà hoang, gần khu dân cư ở thôn Suối Cau (tỉnh Khánh Hòa).

Cận cảnh nơi ẩn náu của Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Khu vực căn nhà hoang nơi Hồ Văn Tình (phạm nhân trốn trại giam A2) ẩn náu trước khi bị bắt giữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 9-11, Tuổi Trẻ đã trở lại khu vực nơi lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Theo ghi nhận, nơi Tình ẩn náu trước khi bị bắt vào chiều 7-11 là một ống bi bê tông có đường kính khoảng 1,2m trong căn nhà hoang ở thôn Suối Cau (xã Bắc Khánh Vĩnh), khu vực này cách trại giam A2 hơn 16km.

Theo quan sát, xung quanh nhà hoang nêu trên được bao quanh khu vực trồng keo rậm rạp, tạo thành lớp che phủ khá kín.

Nhiều người dân cho biết, trước đây, căn nhà này được dùng để nuôi heo, tuy nhiên sau đó bỏ hoang nhiều năm, dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, người dân xung quanh cũng không đến gần.

Nhìn từ trên cao, căn nhà hoang này cách trang trại của một số người dân khoảng 100m và liền kề với một số nhà dân ở thôn Suối Cau.

Sống gần căn nhà hoang, ông T.V.T. (50 tuổi, trú thôn Suối Cau) cho biết những ngày Hồ Văn Tình chưa bị bắt giữ, đàn chó nhà ông thường xuyên sủa liên tục và luôn nhìn về rừng keo để sủa.

Cận cảnh nơi ẩn náu của Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 2.

Ống bi bê tông có đường kính khoảng 1,2m trong căn nhà hoang là nơi Tình ẩn náu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cận cảnh nơi ẩn náu của Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 3.

Thời điểm Hồ Văn Tình bị lực lượng chức năng bắt giữ trong ống bi bê tông - Ảnh: H.T.

Sau khi Tình bị bắt giữ, nhiều người dân khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh đều thở phào vui mừng vì vùng quê nay đã trở lại bình yên như trước.

Bà Trần Thị Thúy (62 tuổi, trú xã Bắc Khánh Vĩnh) cho biết những ngày trước người dân ở xã đều chung bầu không khí lo lắng, chỉ hy vọng mau bắt giữ được Hồ Văn Tình.

"Chúng tôi ở đây đa số đi làm rẫy, mấy hôm không dám đi làm vì cơ quan chức năng khuyến cáo không lên rẫy để phục vụ truy bắt, giờ cả xóm yên tâm rồi, ngủ ngon giấc rồi" - bà Thúy nói.

Trước đó, sau 17 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ lần lượt 4 phạm nhân trốn trại giam A2 (Bộ Công an).

Trong đó, Lê Văn Cường đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" bị bắt giữ trên tuyến quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Tối 28-10, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) tại khu vực rừng núi xã Diên Lâm.

Đến hơn 0h ngày 3-11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (đang chấp hành án 20 năm tù về tội "giết người") đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu vực triền núi xã Bắc Khánh Vĩnh.

Cuối cùng, chiều 7-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Tình tại một căn nhà hoang thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Cận cảnh nơi ẩn náu của Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 4.

Ống bi bê tông nơi Tình ẩn náu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cận cảnh nơi ẩn náu của Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 5.

Phía bên ngoài căn nhà hoang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cận cảnh nơi ẩn náu của Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 6.

Vị trí căn nhà hoang (khoanh đỏ) nơi Hồ Văn Tình ẩn náu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cận cảnh nơi ẩn náu của Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại giam A2 vừa bị bắt giữ - Ảnh 6.NÓNG: Đã bắt được Hồ Văn Tình, toàn bộ 4 phạm nhân trốn trại giam A2 đã bị bắt giữ

Công an đã bắt giữ phạm nhân Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy". Đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ đủ 4 phạm nhân trốn trại giam A2.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: trốn trại giam Hồ Văn Tình trại giam A2 phạm nhân ​​Khánh Hòa

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