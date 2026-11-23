Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tối 23-11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới tại Đà Nẵng năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4-12, với sự tham dự của các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, chuyên gia, học giả và đối tác trong lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026), với chủ đề "Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai" (Da Nang - Where Heritage Meets the Future).

Theo ban tổ chức, hội nghị hướng đến cách tiếp cận di sản không chỉ là tài sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực cho phát triển, đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu văn hóa và xây dựng đô thị bền vững.

Các nội dung trao đổi sẽ tập trung vào ngoại giao di sản, quản trị đô thị bền vững, kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong quá trình phát triển đô thị.

Đặc biệt là việc kết nối di sản với giáo dục cộng đồng, du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa; ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản.

Đáng chú ý, hội nghị dự kiến có sự tham gia của đại diện lãnh đạo bang Thuringia (Đức), các thành phố Le Havre (Pháp), Genoa (Ý), Budapest (Hungary); các tỉnh Champasak, Luang Prabang (Lào), Battambang (Campuchia) cùng các đối tác đến từ Tô Châu, Macau và Côn Minh (Trung Quốc).

Đây là những thành phố có các di sản nổi tiếng với bề dày lịch sử, văn hóa và kinh nghiệm quản lý, bảo tồn di sản đa dạng.

"Dịp này Đà Nẵng sẽ đề xuất những sáng kiến và chương trình hợp tác dài hạn, góp phần kết nối mạng lưới các thành phố di sản, tăng cường quan hệ với UNESCO và các tổ chức quốc tế. Đây là dịp mở rộng hợp tác song phương và đa phương trong bảo tồn, nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ vào bảo tồn di sản" - đại diện sở cho hay.

Chùa Cầu ở đô thị cổ Hội An - Ảnh: Tư liệu

Nhiều hoạt động kết nối, quảng bá di sản Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức nhằm kết hợp trao đổi chuyên môn, đối thoại quốc tế, quảng bá văn hóa và trải nghiệm di sản như triển lãm ảnh tại Công viên APEC; hoạt động tiếp xúc, trao đổi song phương; hội nghị toàn thể với chủ đề "Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai"; hội thảo chuyên đề "Hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản". Ngoài ra còn các hoạt động thực địa tại những điểm đến di sản, văn hóa tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng.

Hội An chờ được gọi tên thành phố sáng tạo của UNESCO Chỉ vẻn vẹn 60km2 với chưa tới 150.000 dân nhưng Hội An từ lâu được cả thế giới biết đến với quần thể kiến trúc di sản đặc trưng. Giờ đây thành phố này đang đứng trước cơ hội lọt vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.



