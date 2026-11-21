Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông), phát biểu - Ảnh: D.C.

Ngày 21-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết đơn vị vừa tổ chức hội nghị về phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Mai Sơn, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị quản lý, vận hành tập trung đánh giá kết quả đồng thời trao đổi những vướng mắc trong quá trình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp.

Tạm dừng thi công ngay khi xảy ra ùn tắc hoặc xuất hiện tình huống có nguy cơ mất an toàn

Các nội dung trọng tâm được thảo luận gồm việc chia sẻ thông tin về tình hình giao thông, các vụ việc phát sinh; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; khai thác hệ thống giám sát.

Đặc biệt, các đơn vị nhấn mạnh yêu cầu phát hiện, xử lý kịp thời sự cố, tai nạn giao thông và những tình huống có nguy cơ gây mất an toàn. Rà soát, phát hiện và kiến nghị khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và hạ tầng.

Kịp thời tạm dừng thi công khi xảy ra ùn tắc hoặc xuất hiện tình huống có nguy cơ mất an toàn khi sửa chữa, bảo trì công trình đường bộ. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và xác định rõ trách nhiệm.

Đây là tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía nam thủ đô và là một hợp phần của trục cao tốc Bắc - Nam kết nối trực tiếp Hà Nội - Thanh Hóa - Ảnh: HỒNG QUANG

Tình trạng người dân tự ý đi vào cao tốc nhặt ve chai gây nguy hiểm

Qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 lưu ý tình trạng người đi mô tô, xe máy trái phép vào cao tốc và người dân tự ý vào hành lang an toàn để nhặt ve chai, lon nước giải khát và các vật dụng khác.

"Điều này gây nguy cơ xảy ra tai nạn, không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến an toàn của các xe đang lưu thông trên tuyến", cảnh sát giao thông khuyến cáo.

Các đơn vị cũng đánh giá hiệu quả việc duy trì các chốt gác chắn, kiểm soát tại các trạm thu phí và nút giao lên/xuống cao tốc để ngăn chặn mô tô, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ đi vào cao tốc trái phép.

Về tình trạng tài xế vứt chai nhựa, lon nước giải khát và các vật dụng khác bừa bãi ra đường cao tốc, cảnh sát giao thông khuyến cáo sau khi sử dụng đồ uống, tài xế đi trên đường nên lưu giữ vỏ chai, lon nước và bỏ đúng nơi quy định hoặc mang theo đến địa điểm có thùng rác.

"Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người khác tự ý vào cao tốc để nhặt ve chai, hành vi này còn gây nguy hiểm cho các xe khác khi gặp vật lạ bất ngờ bay tới; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt đối với các xe chạy ở tốc độ cao", cảnh sát khuyến cáo.

Tình trạng người dân tự ý đi vào cao tốc nhặt ve chai gây nguy hiểm - Ảnh: D.C.

Dịp cao điểm đi lại cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết sẽ duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên với các đơn vị liên quan. Cùng đó là rà soát những vị trí có nguy cơ mất an toàn, kịp thời kiến nghị khắc phục bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông. Đồng thời, đơn vị này cũng đẩy mạnh khai thác hệ thống giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm các nguy cơ mất an toàn.

Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô chạy ở làn 100km/h tông tử vong Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.



