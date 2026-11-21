Từ 0h ngày 22-11, xe cộ đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ cầu dẫn Long Thành đến nút giao quốc lộ 51) sẽ được chuyển sang phần đường mở rộng vừa hoàn thành, để phục vụ thi công nâng cấp mặt đường hiện hữu.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 21-11, cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn từ cầu Long Thành đến nút giao quốc lộ 51 (TP Đồng Nai) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục mở rộng.
Theo kế hoạch, từ 0h ngày 22-11, xe cộ lưu thông trên cao tốc sẽ chuyển sang phần đường vừa hoàn thành mở rộng để phục vụ thi công nâng cấp mặt đường hiện hữu.
Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (chủ đầu tư), các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa phần đường mở rộng vào khai thác để tổ chức chuyển làn xe chạy.
Sau khi xe được điều chỉnh sang phần đường mới, nhà thầu sẽ có mặt bằng để tiếp tục thi công cải tạo, nâng cấp phần đường hiện hữu.
Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Trong thời gian tổ chức giao thông theo phương án mới, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khuyến cáo các tài xế khi lưu thông qua đoạn Km14+000 đến Km23+900 cần chú ý hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên tuyến.
Cận cảnh đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành chuẩn bị chuyển làn vào 0h ngày 22-11:
Trong ảnh là cầu Long Thành được xây dựng thêm cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh chiều từ TP.HCM đi Long Thành, nằm bên phải cầu hiện hữu. Hạng mục thuộc gói thầu XL01, sản lượng đạt 81,23% giá hợp đồng - Ảnh: HỮU DUY
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận