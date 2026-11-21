Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ cầu Long Thành đến nút giao quốc lộ 51 (TP Đồng Nai) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục mở rộng, chuẩn bị chuyển làn xe chạy từ 0h ngày 22-11 - Ảnh: HỮU DUY

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 21-11, cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn từ cầu Long Thành đến nút giao quốc lộ 51 (TP Đồng Nai) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục mở rộng.

Theo kế hoạch, từ 0h ngày 22-11, xe cộ lưu thông trên cao tốc sẽ chuyển sang phần đường vừa hoàn thành mở rộng để phục vụ thi công nâng cấp mặt đường hiện hữu.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (chủ đầu tư), các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa phần đường mở rộng vào khai thác để tổ chức chuyển làn xe chạy.

Sau khi xe được điều chỉnh sang phần đường mới, nhà thầu sẽ có mặt bằng để tiếp tục thi công cải tạo, nâng cấp phần đường hiện hữu.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong thời gian tổ chức giao thông theo phương án mới, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khuyến cáo các tài xế khi lưu thông qua đoạn Km14+000 đến Km23+900 cần chú ý hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên tuyến.

Cận cảnh đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành chuẩn bị chuyển làn vào 0h ngày 22-11:

Nhìn từ trên cao, phần đường cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được tổ chức thi công mở rộng bên cạnh các làn xe hiện hữu - Ảnh: HỮU DUY

Dọc tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành (từ cầu Long Thành đến nút giao quốc lộ 51) nhộn nhịp công nhân, máy móc được huy động để hoàn thiện những hạng mục trước giờ chuyển làn - Ảnh: HỮU DUY



Đoạn tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành chuẩn bị chuyển làn trong ngày 21-11 dài khoảng 10km, tuyến này được mở rộng lên 10 làn xe - Ảnh: HỮU DUY

Hệ thống biển báo cũng được lắp đặt. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khuyến cáo các tài xế khi lưu thông cần chú ý hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên tuyến - Ảnh: HỮU DUY

Công nhân phun nước vệ sinh mặt đường, hạn chế bụi và bảo dưỡng mặt đường sắp đưa vào lưu thông - Ảnh: HỮU DUY

Công nhân hoàn thiện những hạng mục cuối, vệ sinh mặt đường trước khi chính thức chuyển làn xe chạy vào 0h ngày 22-11 - Ảnh: HỮU DUY

Đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành và đường 319 là trục giao thông kết nối Nhơn Trạch (Đồng Nai) trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Ảnh: HỮU DUY

Trong ảnh là cầu Long Thành được xây dựng thêm cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh chiều từ TP.HCM đi Long Thành, nằm bên phải cầu hiện hữu. Hạng mục thuộc gói thầu XL01, sản lượng đạt 81,23% giá hợp đồng - Ảnh: HỮU DUY



Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành từ nút giao Vành đai 2 (Km4+000, phường Long Trường, TP.HCM) đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km25+920, phường Long Thành, TP Đồng Nai) có tổng chiều dài khoảng 22km, tổng mức đầu tư 14.945 tỉ đồng. Về tiến độ thi công, VEC cho biết dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, tính chung tổng sản lượng đã đạt 81,5% - Ảnh: HỮU DUY