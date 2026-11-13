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Quốc lộ 30 quá tải, đi 30km mất hơn 1 giờ, mong cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Đoạn quốc lộ 30 từ nút giao An Thái Trung (xã Thanh Hưng) đến nút giao An Bình (phường Mỹ Trà) chỉ gần 30km nhưng phải mất hơn 1 giờ, có những đoạn đường hẹp, chỉ cần 2 xe tải đi ngược chiều nhau sẽ chiếm gần như hết phần đường, người đi xe máy phải nhích từng chút.

Quốc lộ 30 quá tải, người dân mong chờ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành - Ảnh 1.

Tuyến quốc lộ 30 đoạn cầu Cần Lố hướng về trung tâm Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đoạn đường trung tâm Mỹ Thọ xuống cấp, nhiều ổ gà

Đoạn đường Nguyễn Trãi thuộc Quốc lộ 30, ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp (gần Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 đến dốc cầu Cần Lố) dài gần 2km đang xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà", sụp lún gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hơn tháng nay, tại khu vực này mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Đường xuất hiện nhiều "ổ gà". Có những đoạn sụt lún dài hơn 3m, đồng thời tạo thành những mô nhựa nhô cao. 

Tình trạng này dẫn đến việc người điều khiển xe máy dễ bị vấp phải mô nhựa ngã xe, nhất là khi trời mưa gây nước đọng nơi sụt lún che khuất tầm nhìn.

Quốc lộ 30 quá tải, người dân mong chờ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành - Ảnh 2.

Đoạn đường Nguyễn Trãi, trung tâm xã Mỹ Thọ gần 2km bị hư hỏng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 13-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Ngọc P., hộ kinh doanh tại đây cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay mặt đường nơi này sửa được vài lần nhưng chỉ ổn được thời gian ngắn rồi đâu vẫn vào đấy, đường lại hư hỏng nặng.

"Tôi chứng kiến có 3 vụ xe máy va chạm nhau ngay chỗ đường hư dẫn đến té ngã. Hôm trước có chiếc xe ô-tô vấp mô nhựa rồi phóng lên vỉa hè, may giờ đó vào ban đêm không có người đi bộ. Mới đây nhất vào trưa 2-11 xảy ra vụ 2 xe va chạm trên đường do vấp phải mô nhựa", chị P. nói

Quốc lộ 30 quá tải, người dân mong chờ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành - Ảnh 3.

Mặt đường bong tróc, nứt vỡ, xuất hiện ổ gà giữa đường - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Sau những lần ngành chức năng sửa đường nhưng đường tiếp tục sụp lún, người dân cũng vài lần tự vá nhưng vài ngày sau đường vẫn hư hỏng nặng.

Trước tình trạng đường xuống cấp, người dân mong muốn cơ quan chức năng sửa chữa đạt chất lượng, khắc phục triệt để đoạn đường trên để bảo đảm an toàn giao thông.

Đi 30km mất gần 2 giờ

Tuyến quốc lộ 30 từ nút giao An Thái Trung (đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giao quốc lộ 30) xã Thanh Hưng đến nút giao An Bình (phường Mỹ Trà) chiều dài gần 30km. Thế nhưng theo người dân và các tài xế chở hàng việc đi qua tuyến này rất khó khăn nhất là thời gian cao điểm buổi sáng và chiều xe cộ lưu thông nhiều.

Anh Nguyễn Ngọc T. (nhân viên giao hàng dọc tuyến quốc lộ 30) cho biết công việc của anh ngày ngày lưu thông trên đường này và rất vất vả để chen qua những đoạn đường hẹp, nhiều xe tải và xe con cùng lưu thông giờ cao điểm.

Quốc lộ 30 quá tải, người dân mong chờ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện lưu thông trên quốc lộ 30 giờ cao điểm sáng, chiều - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

"Không chỉ giờ cao điểm, những lúc trời mưa hay chỉ cần có một xe hàng quay đầu để đưa hàng vào kho thì dòng xe ùn ứ kéo dài hàng km. Tôi mong sao cao tốc sớm hoàn thành để giảm tải cho tuyến đường này, xe máy di chuyển cũng thuận lợi hơn", anh T. nói.

Còn anh Trần Văn H., tài xế lái xe tải chở hàng cho một công ty tại trung tâm xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp cho biết cánh tài xế chạy xe chở hàng trên tuyến này vô cùng vất vả, đoạn đường chỉ gần 30km nhưng đi lại vô cùng khó khăn, có khi phải mất thời gian gần 2 giờ.

"Từ TP.HCM đi cao tốc về đến nút giao An Thái Trung cũng chỉ mất khoảng 2 giờ, còn đoạn quốc lộ 30 như "nút thắt" nhỏ hẹp, chỉ cần có một chiếc container chạy chậm phía trước sẽ kéo theo một hàng dài xe phía sau xếp hàng, bởi vì khó có thể vượt để đi nhanh được.

Đầu tuyến quốc lộ 30 tập trung nhiều vựa hàng trái cây nông sản, cũng như ở khu vực trung tâm xã Mỹ Thọ, Mỹ Hiệp có nhiều kho bãi, công ty tập trung nhiều xe tải trọng lớn lưu thông, tập kết hàng hoá. Khi nào tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh hoàn thành sẽ giảm tải được lượng xe con, bởi xe chở hàng vẫn phải đi tuyến quốc lộ 30 là chính", anh H. nói.

Quốc lộ 30 quá tải, người dân mong chờ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành - Ảnh 5.

Tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 30, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 1.455 tỉ đồng.

Dự án có điểm đầu giao đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã Thanh Hưng; điểm cuối tại nút giao An Bình, phường Mỹ Trà.

Tổng chiều dài tuyến đường thiết kế khoảng 25,88km, theo đó nâng cấp tuyến đường hiện hữu (mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 7m) đạt đường cấp 3 đồng bằng với quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m; xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn đông dân cư và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông.

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 1.455 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án trong 4 năm.

Tuyến đường tạo thành hành lang vận tải liên hoàn gắn kết chặt chẽ các hành lang kinh tế chủ đạo dọc sông Tiền, nội địa Đồng Tháp Mười và khu vực biên giới với hệ thống cao tốc quốc gia (TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cao Lãnh - An Hữu), quốc lộ 1 cùng hoạt động thương mại xuyên biên giới qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Việc hoàn thiện đồng bộ quốc lộ 30 sẽ mở rộng không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và quốc phòng - an ninh, tạo động lực mạnh mẽ để Đồng Tháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đến năm 2030 đạt từ 10% trở lên.

Quốc lộ 30 quá tải, người dân mong chờ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sớm hoàn thành - Ảnh 7.An Giang hỗ trợ 267.000m³ đá để giải quyết khó khăn cho cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Tỉnh An Giang thống nhất cho khai thác khoảng 267.000m³ đá theo cơ chế đặc thù để phục vụ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Dự án thành phần 1 hiện đạt tiến độ trên 82%, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

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    Chủ đề: Đồng Tháp Mười An Bình quốc lộ 30 cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

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