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Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Quyết định 2110/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Thuấn - Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 5-11, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định 2110/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 392-QĐNS/TW 22-9-2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Trước đó ngày 16-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trần Văn Thuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Thuấn cũng bị xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn - Ảnh 2.Từ vụ Công ty Việt Mỹ: Ai quyết định một thiết bị y tế được đưa vào bệnh viện?

Để một thiết bị y tế đưa vào sử dụng trong khám chữa bệnh cần trải qua nhiều bước, từ việc cấp phép lưu hành đến bệnh viện xác định nhu cầu, tổ chức mua sắm.

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    Chủ đề: thứ trưởng Bộ Y tế Kỷ luật Trần Văn Thuấn buộc thôi việc Bộ Y tế

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