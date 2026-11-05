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Bộ Y tế: Chuyển giao kỹ thuật phải nâng chất lượng bệnh viện địa phương, giảm tải tuyến cuối

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Làm việc với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại TP.HCM, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh việc chuyển giao kỹ thuật phải làm người dân an tâm chất lượng điều trị của các bệnh viện địa phương, hạn chế chuyển viện, giảm quá tải bệnh viện trung ương.

Bộ Y tế: Chuyển giao kỹ thuật phải nâng chất lượng bệnh viện địa phương, giảm tải tuyến cuối - Ảnh 1.

Đoàn công tác Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo ba bệnh viện Chợ Rẫy, Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Thống Nhất - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 5-11, tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - làm trưởng đoàn, đã đến giám sát, đánh giá hoạt động chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật (Đề án 1816) và bệnh viện vệ tinh năm 2026 của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại TP.HCM.

Làm việc với đoàn công tác có PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, BS.CKII Phạm Thanh Việt - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TS.BS.CKII Lê Trung Chánh - Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM cùng trưởng các khoa, phòng liên quan của 3 đơn vị.

Nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật cần sát thực tế

Tại cuộc họp, đại diện đoàn công tác Cục Quản lý Khám, chữa bệnh báo cáo tổng hợp kết quả nổi bật của 3 bệnh viện trong công tác chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật (Đề án 1816) và bệnh viện vệ tinh năm 2026, phân tích chi tiết nguyên nhân những khó khăn, thách thức, bất cập.

Lãnh đạo các bệnh viện cùng thảo luận, trao đổi, giải trình những mặt còn hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của Đề án 1816.

Phát biểu tại cuộc họp, TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - đánh giá cao những nỗ lực triển khai đề án, kết quả đạt được của 3 bệnh viện trong bối cảnh phải tiếp nhận số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh ngày một tăng cao.

Ông Đức cho biết sẽ sớm hoàn thiện và tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế ban hành văn bản phân định địa bàn, các đơn vị hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật theo vị trí địa lý hành chính mới sau sáp nhập.

Việc đánh giá nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại địa phương cần sát thực tế, căn cứ mô hình bệnh tật, nhu cầu khám chữa bệnh và số liệu chuyển viện từ tuyến tỉnh lên các bệnh viện trung ương. Trên cơ sở đó, các đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch phù hợp với nhu cầu và năng lực tiếp nhận chuyển giao. 

Bộ Y tế: Chuyển giao kỹ thuật phải nâng chất lượng bệnh viện địa phương, giảm tải tuyến cuối - Ảnh 2.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số người dân đến khám chữa bệnh ngày một tăng cao - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn như: hội chẩn trực tuyến, đào tạo nâng cao năng lực, phân công luân phiên chuyên gia từ các bệnh viện trực tiếp chuyển giao kỹ thuật, phát triển chuyên môn.

Đồng thời, cần đánh giá hiệu quả triển khai dựa trên dữ liệu và hệ thống quản lý thông tin trên nền tảng số hóa bằng những thước đo hết sức cụ thể định kỳ hàng năm tại các bệnh viện tiếp nhận chuyển giao như: giảm tỉ lệ chuyển viện, số kỹ thuật thực hiện thành thạo, làm chủ sau tiếp nhận chuyển giao, tỉ lệ cấp cứu tại chỗ thành công…

Cần quan tâm công tác truyền thông hơn nữa nhằm tạo niềm tin để người dân an tâm vào chất lượng điều trị của các bệnh viện địa phương, kịp thời cấp cứu sinh mạng, hạn chế chuyển viện, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Cục trưởng Hà Anh Đức nhấn mạnh quan điểm chủ đạo là "đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu". Các bệnh viện địa phương cần chủ động phối hợp với bệnh viện Trung ương khảo sát, đánh giá nhu cầu chuyển giao kỹ thuật sát với thực tiễn và mô hình bệnh tật tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực cấp cứu nhằm kịp thời cứu sống người bệnh.

Các đơn vị xây dựng danh mục kỹ thuật tiếp nhận chuyển giao phù hợp, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị y tế và vật tư để sẵn sàng triển khai. Việc tiếp nhận và duy trì các kỹ thuật cần bảo đảm tính bền vững, an toàn cho người bệnh, chất lượng chuyên môn và cơ chế tài chính theo quy định.

Trước đó, ngày 4-11, các chuyên gia của phòng Quản lý chất lượng - chuyển giao kỹ thuật, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã đến trực tiếp làm việc, kiểm tra, giám sát tại các bệnh viện.

Buổi làm việc góp phần đánh giá thực chất kết quả triển khai, nhận diện khó khăn, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, qua đó củng cố năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân theo tinh thần Nghị quyết 72.

Bộ Y tế: Chuyển giao kỹ thuật phải nâng chất lượng bệnh viện địa phương, giảm tải tuyến cuối - Ảnh 3.Người dân miền Tây lên TP.HCM khám chữa bệnh: Bộ Y tế sẽ đánh giá nguyên nhân

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết sẽ yêu cầu các bệnh viện tại TP.HCM thống kê trong 3 tháng số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, nơi cư trú và tình trạng bệnh để làm rõ nguyên nhân người dân phải đi xa điều trị.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: giảm tải chuyển viện bệnh viện địa phương Bộ Y tế chuyển giao kỹ thuật

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