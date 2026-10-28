Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Có những dự án như của ông Lê Thanh Thản trước đây kiểm soát chưa chặt chẽ

tác giả
TIẾN LONG
và 1 tác giả khác
TIẾN LONG
TIẾN LONG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa nhận có những dự án trước đây việc kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng xây dựng vượt tầng, không được cấp sổ đỏ, người dân không thể hoàn tất thủ tục bàn giao như dự án của ông Lê Thanh Thản.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói về xử lý vi phạm các dự án của ông Lê Thanh Thản - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên thảo luận - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 28-10, sau khi nghe các đại biểu phát biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã giải trình nhiều vấn đề liên quan dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự án vượt tầng, người dân không được cấp sổ

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết cơ quan soạn thảo ghi nhận sự đồng thuận cao về sự cần thiết sửa đổi luật, đồng bộ với Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, giải trình về quỹ đất và quản lý phát triển nhà ở xã hội, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thừa nhận công tác kiểm tra, kiểm soát một số dự án trong những năm trước chưa chặt chẽ.

“Có những dự án trước đây kiểm soát chưa chặt chẽ, ví dụ như các dự án của ông Lê Thanh Thản ở các tỉnh, thành, xây dựng vượt tầng, không được cấp sổ đỏ, không bàn giao được”, ông Minh nói. 

Theo Bộ trưởng, vừa qua Hà Nội đã đưa ra các biện pháp xử lý theo các nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Từ thực tế này, ông cho biết sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc điều chỉnh địa giới và quy hoạch phải đi kèm yêu cầu xác định rõ nhu cầu, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại từng địa phương. Các chỉ tiêu này phải được đưa vào quy hoạch phát triển, làm căn cứ triển khai dự án và kiểm soát quá trình đầu tư xây dựng.

Quan điểm của cơ quan soạn thảo là việc phát triển nhà ở phải tuân thủ nghiêm quy hoạch được duyệt, tránh tình trạng dự án triển khai không đúng quy định, gây hệ lụy cho công tác quản lý và quyền lợi người dân.

Nhà ở xã hội không thể thành hàng hóa để trục lợi

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói về xử lý vi phạm các dự án của ông Lê Thanh Thản - Ảnh 2.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh - Ảnh: GIA HÂN

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là giá nhà ở xã hội có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương, thậm chí giữa các dự án trong cùng một thành phố.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết giá bán nhà ở xã hội đều phải được sở xây dựng thẩm định trước khi mở bán. Dù chủ đầu tư được hưởng các cơ chế ưu đãi về thuế, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất hay tín dụng, giá thành cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trong đó chi phí xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, lãi suất vay ngân hàng và mức độ đầu tư tiện ích có ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán. Chẳng hạn dự án có hai đến ba tầng hầm để xe sẽ có chi phí cao hơn công trình chỉ có một tầng hầm hoặc không có tầng hầm. Giá vật tư, vật liệu xây dựng giữa các địa phương cũng khác nhau.

Vì vậy giá nhà ở xã hội thời gian qua dao động 15-29 triệu đồng/m², tùy địa bàn và đặc điểm từng dự án.

Tuy nhiên theo Bộ trưởng, vấn đề quan trọng không chỉ là kiểm soát giá đầu vào mà còn phải bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng, không bị biến thành công cụ đầu cơ, hưởng lợi từ chính sách.

Với quy định cho phép người mua chuyển nhượng sau 5 năm, có đại biểu đề nghị chỉ cho phép bán lại cho chủ đầu tư để tiếp tục bố trí nhà ở cho người đủ điều kiện, đồng thời không để giá chuyển nhượng vượt giá mua ban đầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhà ở xã hội là chính sách an sinh mang tính nhân văn, nhằm hỗ trợ những người khó khăn có chỗ ở ổn định. Do đó nếu người mua không còn nhu cầu sử dụng và muốn chuyển nhượng, việc này phải đi kèm các điều kiện ràng buộc chặt chẽ để ngăn trục lợi.

“Người dân đã được Nhà nước ưu đãi để mua nhà ở ổn định lâu dài thì không thể sau 5 năm lại bán ra ngoài theo giá thị trường”, ông Minh nêu quan điểm.

Theo ông, tuổi thọ một căn hộ chung cư có thể lên tới cả trăm năm. Nếu cho phép người mua hưởng ưu đãi rồi chuyển nhượng theo cơ chế thị trường mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp, mục tiêu an sinh của chính sách sẽ khó được bảo đảm. 

"Cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các địa phương, để hoàn thiện quy định về điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội", ông Minh nói.

3 nguồn phát triển quỹ phát triển nhà ở

Đối với nhà ở cho thuê, Bộ trưởng cho biết dự thảo đã quy định trình tự xác định, thẩm định giá; mức giá không được vượt khung do UBND cấp tỉnh ban hành và phải qua cơ quan chức năng thẩm định. Quy định áp dụng với cả chủ đầu tư nhà nước và tư nhân khi tham gia dự án được hưởng ưu đãi chính sách.

Dẫn thực tế kiểm tra tại Hà Nội, ông Minh cho biết trong khi căn hộ thương mại cùng khu vực có giá thuê khoảng 18 triệu đồng/tháng, căn hộ thuộc diện chính sách cho thuê chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Theo ông, đây là sự khác biệt thể hiện rõ mục tiêu hỗ trợ người dân của chính sách nhà ở xã hội.

Bộ trưởng cũng thông tin Quỹ phát triển nhà ở được hình thành từ ba nguồn chính: ngân sách nhà nước, nguồn thu từ sắp xếp và bán đấu giá tài sản công, cùng khoản đóng góp tương đương giá trị quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại. Hoạt động của quỹ phải tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan; chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm toán quỹ hằng năm.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Có những dự án trước đây kiểm soát chưa chặt chẽ như các dự án của ông Lê Thanh Thản - Ảnh 3.Từ vi phạm chung cư Mường Thanh, đại biểu Quốc hội: Không thể yêu cầu người dân tự kiểm tra hồ sơ

Dẫn chứng các dự án vi phạm liên quan tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị bổ sung một điều riêng về giải quyết quyền lợi người mua nhà tại dự án có vi phạm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TIẾN LONG - THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CHUNG CƯ MƯỜNG THANH Trần Hồng Minh Lê Thanh Thản Bộ Xây dựng Quốc hội

    Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất